https://sputnik-georgia.ru/20230615/gruziya-nakhoditsya-na-vysokom-urovne-v-borbe-s-torgovley-lyudmi--otchet-278628749.html
Грузия находится на высоком уровне в борьбе с торговлей людьми – отчет
Грузия находится на высоком уровне в борьбе с торговлей людьми – отчет
Грузия не жалеет сил в борьбе с торговлей людьми и продолжает осуществлять важные меры, включая выявление и расследование случаев торговли людьми, говорится в... 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T23:56+0400
2023-06-15T23:56+0400
2023-06-15T23:56+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузия поднялась на высокий уровень в борьбе с торговлей людьми и входит в перечень передовых стран, говорится в ежегодном отчете оценки мер, принимаемых государствами по борьбе с торговлей людьми во всем мире, говорится в сообщении МВД Грузии. Под торговлей людьми обычно понимается процесс, в результате которого отдельные лица попадают в эксплуатацию или удерживаются в этом состоянии с целью получения экономической выгоды. Ежегодно в мире жертвами торговли людьми становятся миллионы человек по всему миру В документе также указано, что Грузия не жалеет сил в борьбе с торговлей людьми и продолжает осуществлять важные меры, включая выявление и расследование случаев торговли людьми, а правительство принимает надлежащие меры для предотвращения торговли людьми и не жалеет усилий для защиты жертв. Также в документе особый акцент сделан на эффективность мер в направлении борьбы с торговлей людьми и дается положительная оценка мерам наказания, установленным в Уголовном кодексе за это преступление. В отчете также положительно оцениваются поправки, внесенные в Уголовный кодекс Грузии, на основании которых Министерству внутренних дел была предоставлена возможность предоставлять жертвам торговли людьми услуги свидетелей и координаторов потерпевших. С 1 декабря жертвы насилия и их семьи будут получать компенсацию за преступление >>В отчете положительно оценивается подписание обновленного меморандума между Главным управлением криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии и Инспекцией труда, целью которого является выявление случаев принудительного труда посредством совместных проверок мобильными группами и подразделениями инспекции труда. Отмечается, что государственные органы используют соответствующие стандартные оперативные процедуры и методические указания по выявлению пострадавших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, мвд грузии, госдепартамент сша
грузия, новости, общество, мвд грузии, госдепартамент сша
Грузия находится на высоком уровне в борьбе с торговлей людьми – отчет
Грузия не жалеет сил в борьбе с торговлей людьми и продолжает осуществлять важные меры, включая выявление и расследование случаев торговли людьми, говорится в отчете
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузия поднялась на высокий уровень в борьбе с торговлей людьми и входит в перечень передовых стран, говорится в ежегодном отчете оценки мер, принимаемых государствами по борьбе с торговлей людьми во всем мире, говорится в сообщении МВД Грузии.
Под торговлей людьми обычно понимается процесс, в результате которого отдельные лица попадают в эксплуатацию или удерживаются в этом состоянии с целью получения экономической выгоды. Ежегодно в мире жертвами торговли людьми становятся миллионы человек по всему миру
Согласно заявлению МВД Грузии, в отчете подготовленном Государственным департаментом США, говорится, что Грузия полностью соответствует международным стандартам по борьбе против торговли людьми.
В документе также указано, что Грузия не жалеет сил в борьбе с торговлей людьми и продолжает осуществлять важные меры, включая выявление и расследование случаев торговли людьми, а правительство принимает надлежащие меры для предотвращения торговли людьми и не жалеет усилий для защиты жертв.
Также в документе особый акцент сделан на эффективность мер в направлении борьбы с торговлей людьми и дается положительная оценка мерам наказания, установленным в Уголовном кодексе за это преступление.
В отчете также положительно оцениваются поправки, внесенные в Уголовный кодекс Грузии, на основании которых Министерству внутренних дел была предоставлена возможность предоставлять жертвам торговли людьми услуги свидетелей и координаторов потерпевших.
В отчете положительно оценивается подписание обновленного меморандума между Главным управлением криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии и Инспекцией труда, целью которого является выявление случаев принудительного труда посредством совместных проверок мобильными группами и подразделениями инспекции труда.
Отмечается, что государственные органы используют соответствующие стандартные оперативные процедуры и методические указания по выявлению пострадавших.