https://sputnik-georgia.ru/20230615/gruziya-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnoy-vystavke-vin-v-danii-278617066.html

Грузия приняла участие в международной выставке вин в Дании

Грузия приняла участие в международной выставке вин в Дании

Скандинавский рынок для Грузии считается важным направлением с учетом роста интереса к грузинскому вину 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T16:50+0400

2023-06-15T16:50+0400

2023-06-15T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузия приняла участие в международной выставке натуральных вин в Копенгагене "RAW Wine", сообщает Национальное агентство вина. Из Грузии в выставке приняли участие 14 компаний-производителей вина. "RAW Wine" – одна из особенных выставок, на которой собираются производители натуральных, органических и биодинамических вин. Организатором выставки является известный магистр вина из Франции Изабелль Лежерон. Магистр высоко оценила качество грузинских вин, представленных на выставке, и отметила, что их можно встретить на всех лучших застольях мира. "Грузинские виноделы очень хорошо справляются со своей работой, их авторитет все больше и больше усиливается. Они рассказывают историю, делают прекрасную упаковку, много путешествуют, с гордостью показывают свое вино. Они замечательны, с прекрасным направлением и все больше людей должны узнать о них", – заявила Лежерон. По словам Лежерона, квеври – это магический сосуд. Магистр вина удивляется, как у такой маленькой страны как Грузия, такая многообразная история, природа, замечательный климат, горные виноградники. В выставке приняли участие около 180 производителей вина из разных стран мира, в том числе США, Франции, Великобритании, Испании, Германии, Италии, Чили и так далее. Скандинавский рынок для Грузии считается важным направлением с учетом роста интереса к грузинскому вину. Соответственно, в течение последних лет Национальное агентство вина проводит для этого рынка важные маркетинговые активности. Первая выставка натурального вина прошла в Лондоне в 2011 году. Тогда это была инициатива пяти импортеров, объединившихся, чтобы показать профессионалам рынка новый тренд. Изабель Лежерон развила идею и в 2012 году на свет появилась RAW WINE. Начавшаяся с одного мероприятия в год, RAW WINE сегодня – это пять самостоятельных выставок, охватывающих Европу и Северную Америку. Лондон по-прежнему остается центральным событием года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, в мире, новости, экономика, дания, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии