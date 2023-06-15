https://sputnik-georgia.ru/20230615/istoricheskiy-maksimum--v-gruzii-vyros-spros-na-elektromobili-278601352.html

Исторический максимум – в Грузии вырос спрос на электромобили

Исторический максимум – в Грузии вырос спрос на электромобили

Импорт электромобилей в Грузию акцизом не облагается 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T12:08+0400

2023-06-15T12:08+0400

2023-06-15T12:08+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Количество импортированных электромобилей в Грузию за январь-апрель 2023 года достигло исторического максимума за такой период времени – в страну завезли 545 единиц на сумму 15,9 миллиона долларов, что на 220% больше прошлогоднего показателя, сообщается на сайте Медиаплатформы BMG.Поощрение перехода на экологически чистый транспорт – один из приоритетов правительства Грузии. В планах заменить в течение последующих лет 90% автопарка в стране электромобилями. Из-за роста импорта электромобилей в Грузию в стране планируют увеличить количество зарядных устройств.За последние годы благодаря включенности E-Space и других представителей частного бизнеса количество зарядных станций в Грузии увеличилось, но для того, чтобы в страну ввозили больше электромобилей и у владельцев не возникали сложности с их зарядкой, важно устанавливать новые станции, отметил он.Кроме того, Иосава считает необходимым участие государства, так как получить разрешение на установку зарядного устройства а Грузии очень сложно, что связано с бюрократическими процедурами. E-Space – первая в Грузии компания, занимающаяся популяризацией электромобилей в стране и развитием соответствующей сети заправок. Компания была основана в 2016 году и стала первой компанией, установившей в Грузии две общественные зарядные станции для мобильных телефонов. В 2017 году также впервые в Грузии компания установила быстрые зарядные устройства для электромобилей. Два из трех легковых автомобилей в Грузии старше 20 лет>>С января 2017 года в Грузии увеличили акциз на импорт автомобилей, который зависит от объема двигателя и года выпуска автомобиля. Самым затратным является импорт машин, с момента выпуска которых прошло более 14 лет. В случае гибридных машин любого года выпуска акциз, напротив, сократился на 60%. А электромобили в Грузии акцизом не облагаются. Чтобы развить электромобильную отрасль в Грузии, весной 2019 года власти объявили о строительстве завода по производству электромобилей. Соответствующий меморандум грузинский холдинг IGroup подписал с китайским консорциумом Changan Automobile. Планировалось производить около 5 тысяч машин за первые полтора года с открытия завода. Однако реализации проекта помешала пандемия коронавируса.Для решения вопроса загрязнения воздуха в Грузии с 1 января 2024 года правительство вводит запрет на импорт легковых автомобилей, выпущенных до 2013 года. В случае с автобусами и грузовыми машинами ограничение предположительно вступит в силу с 1 января 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, e-space, changan automobile