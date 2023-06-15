https://sputnik-georgia.ru/20230615/mestnye-vlasti-na-vostoke-gruzii-boryutsya-s-posledstviya-silnogo-livnya-278622723.html

Местные власти на востоке Грузии борются с последствия сильного ливня

Местные власти на востоке Грузии борются с последствия сильного ливня

Была затоплена центральная улица города Гурджаани, нарушено движение по дороге в направлении Лагодехи 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T19:37+0400

2023-06-15T19:37+0400

2023-06-15T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Сильный ветер и град нанесли ущерб Гурджаанскому муниципалитету Кахети, сообщает Первый канал. Увеличившийся поток воды в реке прорвал русло и переместился на дорогу в поселке Дзиркоки, в результате чего движение на данном участке дороги государственного значения парализовано. Также была затоплена центральная улица города Гурджаани, нарушено движение по дороге в направлении Лагодехи. В результате града были уничтожены виноградники и сады. По словам и.о. мэра Гурджаанского муниципалитета Лери Геленава, пожарно-спасательные отряды уже выезжают на место. В результате сильного вестра были повреждены линии электропередач и опоры, в результате чего несколько сел остались без электричества. По словам представителей энергокомпании, технические бригады мобилизованы и начнутся восстановительные работы. Кроме того, ливень создал проблемы жителям региона Шида Картли: из берегов вышла река Сацхенети, в результате чего были подтоплены приусадебные участки и повреждены дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

лагодехи

кахети

шида картли

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