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Местные власти на востоке Грузии борются с последствия сильного ливня
Местные власти на востоке Грузии борются с последствия сильного ливня
Была затоплена центральная улица города Гурджаани, нарушено движение по дороге в направлении Лагодехи 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T19:37+0400
2023-06-15T19:37+0400
2023-06-15T19:37+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Сильный ветер и град нанесли ущерб Гурджаанскому муниципалитету Кахети, сообщает Первый канал. Увеличившийся поток воды в реке прорвал русло и переместился на дорогу в поселке Дзиркоки, в результате чего движение на данном участке дороги государственного значения парализовано. Также была затоплена центральная улица города Гурджаани, нарушено движение по дороге в направлении Лагодехи. В результате града были уничтожены виноградники и сады. По словам и.о. мэра Гурджаанского муниципалитета Лери Геленава, пожарно-спасательные отряды уже выезжают на место. В результате сильного вестра были повреждены линии электропередач и опоры, в результате чего несколько сел остались без электричества. По словам представителей энергокомпании, технические бригады мобилизованы и начнутся восстановительные работы. Кроме того, ливень создал проблемы жителям региона Шида Картли: из берегов вышла река Сацхенети, в результате чего были подтоплены приусадебные участки и повреждены дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, лагодехи, кахети, шида картли, непогода в грузии
грузия, новости, происшествия, лагодехи, кахети, шида картли, непогода в грузии
Местные власти на востоке Грузии борются с последствия сильного ливня
Была затоплена центральная улица города Гурджаани, нарушено движение по дороге в направлении Лагодехи
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Сильный ветер и град нанесли ущерб Гурджаанскому муниципалитету Кахети, сообщает Первый канал.
Увеличившийся поток воды в реке прорвал русло и переместился на дорогу в поселке Дзиркоки, в результате чего движение на данном участке дороги государственного значения парализовано.
Также была затоплена центральная улица города Гурджаани, нарушено движение по дороге в направлении Лагодехи. В результате града были уничтожены виноградники и сады.
По словам и.о. мэра Гурджаанского муниципалитета Лери Геленава, пожарно-спасательные отряды уже выезжают на место.
В результате сильного вестра были повреждены линии электропередач и опоры, в результате чего несколько сел остались без электричества.
По словам представителей энергокомпании, технические бригады мобилизованы и начнутся восстановительные работы.
Кроме того, ливень создал проблемы жителям региона Шида Картли: из берегов вышла река Сацхенети, в результате чего были подтоплены приусадебные участки и повреждены дороги.