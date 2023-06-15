https://sputnik-georgia.ru/20230615/molodezhnaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-sygraet-na-che-bez-kvaratskheliya-278620234.html

Молодежная сборная Грузии по футболу сыграет на ЧЕ без Кварацхелия

Молодежная сборная Грузии по футболу сыграет на ЧЕ без Кварацхелия

Кварацхелия пожелал больших успехов на молодежном чемпионате своим одноклубникам, всей сборной и тренерскому штабу 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T18:55+0400

2023-06-15T18:55+0400

2023-06-15T18:55+0400

спорт

грузия

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хвича кварацхелия

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футбол

сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия не сможет помочь молодежной команде на предстоящем чемпионате Европы, который стартует 21 июня, из-за сложного и длительного сезона. Кварацхелия попал в расширенный состав молодежной сборной, который в начале июня представил главный тренер команды Рамаз Сванадзе. В то же время футболисту предстоят два важнейших матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против сборных Кипра и Шотландии 17 и 20 июня в составе основной команды. Кварацхелия пожелал больших успехов на молодежном чемпионате своим одноклубникам, всей сборной и тренерскому штабу. На групповом этапе чемпионата Европы сборная Грузии до 21 года в первом туре встретится с Португалией 21 июня и Бельгией 24 июня. 27 июня команда Сванадзе сыграет с Нидерландами. Все матчи пройдут на "Динамо Арене" и начнутся в 20:00. Молодежная сборная Грузии начала подготовку к чемпионату Европы с 10 июня. Кварацхелия стал лучшим молодым игроком Лиги чемпионов УЕФА сезона >>Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы. Что касается Кварацхелия, то в текущем сезоне он выиграл чемпионат Италии в составе "Наполи", был признан "Лучшим игроком" серии А, а также лучшим молодым игроком Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, Кварацхелия получил награду как "Лучший ассистент" чемпионата Италии, как футболист сделавший больше всего голевых передач – 10.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу