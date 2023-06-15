https://sputnik-georgia.ru/20230615/muzhchina-zaderzhan-v-batumi-za-iznasilovanie-nesovershennoletney--smi-278615248.html

Мужчина задержан в Батуми за изнасилование несовершеннолетней – СМИ

Мужчина задержан в Батуми за изнасилование несовершеннолетней – СМИ

Обвиняемому грозит от 15 лет лишения свободы 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T16:04+0400

2023-06-15T16:04+0400

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происшествия

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батуми

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Мужчина в возрасте до 40 лет задержан в курортном городе Батуми (регион Аджария) по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает телеканал "Рустави 2". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо бессрочным заключением. По информации СМИ, к делу подключен социальный работник. Ведется следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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