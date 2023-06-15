https://sputnik-georgia.ru/20230615/neschastnyy-sluchay-na-zapade-gruzii--podrostok-utonul-v-reke-278596772.html

Несчастный случай на западе Грузии – подросток утонул в реке

Несчастный случай на западе Грузии – подросток утонул в реке

Подросток был на рыбалке с друзьями 15.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Подросток утонул в реке Губисцкали в городе Самтредиа (регион Имерети) на западе Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2". По имеющейся информации, подросток вместе с друзьями пошел на рыбалку и упал в реку. Спасатели достали тело несовершеннолетнего спустя нескольких часов поисково-спасательных работ. Подросток был учеником одиннадцатого класса публичной школы №4 Самтредиа. О других деталях происшествия пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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