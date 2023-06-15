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Несчастный случай на западе Грузии – подросток утонул в реке
Несчастный случай на западе Грузии – подросток утонул в реке
Подросток был на рыбалке с друзьями 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T10:03+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Подросток утонул в реке Губисцкали в городе Самтредиа (регион Имерети) на западе Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2". По имеющейся информации, подросток вместе с друзьями пошел на рыбалку и упал в реку. Спасатели достали тело несовершеннолетнего спустя нескольких часов поисково-спасательных работ. Подросток был учеником одиннадцатого класса публичной школы №4 Самтредиа. О других деталях происшествия пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, имерети
происшествия, новости, грузия, тбилиси, имерети

Несчастный случай на западе Грузии – подросток утонул в реке

10:03 15.06.2023 (обновлено: 10:05 15.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента
Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Подросток был на рыбалке с друзьями
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Подросток утонул в реке Губисцкали в городе Самтредиа (регион Имерети) на западе Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2".
По имеющейся информации, подросток вместе с друзьями пошел на рыбалку и упал в реку. Спасатели достали тело несовершеннолетнего спустя нескольких часов поисково-спасательных работ.
Подросток был учеником одиннадцатого класса публичной школы №4 Самтредиа.
О других деталях происшествия пока не сообщается.
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