https://sputnik-georgia.ru/20230615/neschastnyy-sluchay-na-zapade-gruzii--podrostok-utonul-v-reke-278596772.html
Несчастный случай на западе Грузии – подросток утонул в реке
Несчастный случай на западе Грузии – подросток утонул в реке
Подросток был на рыбалке с друзьями 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T10:03+0400
2023-06-15T10:03+0400
2023-06-15T10:05+0400
происшествия
новости
грузия
тбилиси
имерети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373174_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0f4a58cdee6c711b7c04c3c1c3565674.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Подросток утонул в реке Губисцкали в городе Самтредиа (регион Имерети) на западе Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2". По имеющейся информации, подросток вместе с друзьями пошел на рыбалку и упал в реку. Спасатели достали тело несовершеннолетнего спустя нескольких часов поисково-спасательных работ. Подросток был учеником одиннадцатого класса публичной школы №4 Самтредиа. О других деталях происшествия пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373174_307:0:2982:2006_1920x0_80_0_0_3b7381dcbd615d0fa6f3e78831de3353.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, имерети
происшествия, новости, грузия, тбилиси, имерети
Несчастный случай на западе Грузии – подросток утонул в реке
10:03 15.06.2023 (обновлено: 10:05 15.06.2023)
Подросток был на рыбалке с друзьями
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik.
Подросток утонул в реке Губисцкали в городе Самтредиа (регион Имерети) на западе Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2
".
По имеющейся информации, подросток вместе с друзьями пошел на рыбалку и упал в реку. Спасатели достали тело несовершеннолетнего спустя нескольких часов поисково-спасательных работ.
Подросток был учеником одиннадцатого класса публичной школы №4 Самтредиа.
О других деталях происшествия пока не сообщается.