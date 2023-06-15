https://sputnik-georgia.ru/20230615/passazhirskiy-avtobus-sgorel-na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii--278597153.html

Автобус Metro сгорел на центральной автомагистрали Грузии

Автобус Metro сгорел на центральной автомагистрали Грузии

Пассажиры рассказали, что покинули автобус, как только заметили дым в задней части автобуса 15.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло на центральной автомагистрали, соединяющей Западную Грузию с Восточной – пассажирский автобус загорелся у города Гори, сообщает телекомпания "Рустави-2". Автобус, направляющийся из Тбилиси в Батуми, принадлежал компании "Метро" (Metro). По словам пассажиров, они заметили дым в задней части автобуса и сразу же покинули салон.В результате пожара никто не пострадал, однако автобус сгорел полностью.На месте были мобилизованы пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция. Что стало причиной возгорания автобуса установит следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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