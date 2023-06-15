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Автобус Metro сгорел на центральной автомагистрали Грузии
Автобус Metro сгорел на центральной автомагистрали Грузии
Пассажиры рассказали, что покинули автобус, как только заметили дым в задней части автобуса 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T10:45+0400
2023-06-15T10:45+0400
2023-06-15T11:34+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло на центральной автомагистрали, соединяющей Западную Грузию с Восточной – пассажирский автобус загорелся у города Гори, сообщает телекомпания "Рустави-2". Автобус, направляющийся из Тбилиси в Батуми, принадлежал компании "Метро" (Metro). По словам пассажиров, они заметили дым в задней части автобуса и сразу же покинули салон.В результате пожара никто не пострадал, однако автобус сгорел полностью.На месте были мобилизованы пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция. Что стало причиной возгорания автобуса установит следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, гори, шида картли
происшествия, грузия, новости, тбилиси, гори, шида картли
Автобус Metro сгорел на центральной автомагистрали Грузии
10:45 15.06.2023 (обновлено: 11:34 15.06.2023)
Пассажиры рассказали, что покинули автобус, как только заметили дым в задней части автобуса
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на центральной автомагистрали, соединяющей Западную Грузию с Восточной – пассажирский автобус загорелся у города Гори, сообщает телекомпания "Рустави-2
".
Автобус, направляющийся из Тбилиси в Батуми, принадлежал компании "Метро" (Metro). По словам пассажиров, они заметили дым в задней части автобуса и сразу же покинули салон.
В результате пожара никто не пострадал, однако автобус сгорел полностью.
На месте были мобилизованы пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция. Что стало причиной возгорания автобуса установит следствие.