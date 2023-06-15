https://sputnik-georgia.ru/20230615/pervoe-mezhdunarodnoe-kontent-shou-proshlo-v-gruzii-278621395.html

Первое международное контент-шоу прошло в Грузии

Первое международное контент-шоу прошло в Грузии

Подобное мероприятие впервые проходит не только в Грузии, но и в регионе в целом 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T20:42+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Первое международное контент-шоу, в котором приняли участие представители киноиндустрии, телевизионных сериалов и развлекательных шоу из разных стран мира, прошло в Грузии, сообщили в пресс-службе Национальной администрации туризма.Главная цель мероприятия, которое состоялось в Цинадали (регион Кахети), – содействие осуществлению важных международных проектов в отрасли, созданию качественного контента и обмен международным опытом.Контент-шоу открыла глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе, которая заявила, что подобные масштабные международные мероприятия помогают развитию делового туризма, а это очень важно для развития сектора туризма в целом."Это символично" – премьер о проведении Всемирного дня туризма в Грузии>>В рамках мероприятия прошли дискуссии на такие темы, как вызовы глобального контента, стратегия контента, роль искусственного интеллекта в современно контенте и так далее.Участники контент-шоу ознакомились с цифровым контентом таких крупных студий, как Paramount Global Content Distributions, New Regency, Sony Pictures Entertainment и других.Спикерами были такие известные представители отрасли, как американский продюсер Билл Даймонд, эксперт развития медиабизнеса Тод Бараш и грузинский режиссер Гела Баблуани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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