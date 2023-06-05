https://sputnik-georgia.ru/20230605/eto-simvolichno---premer-o-provedenii-vsemirnogo-dnya-turizma-v-gruzii-278301055.html
"Это символично" - премьер о проведении Всемирного дня туризма в Грузии
"Это символично" - премьер о проведении Всемирного дня туризма в Грузии
Всемирный день туризма отмечается более 30 лет, в прошлом году празднование прошло 27 сентября на острове Бали в Индонезии 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T19:31+0400
2023-06-05T19:31+0400
2023-06-05T19:31+0400
грузия
новости
туризм
ираклий гарибашвили
зураб пололикашвили
грузия - туристический центр
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ТБИЛИСИ, 5 июн— Sputnik. Тематика будущего Всемирного дня туризма и место его проведения являются не случайными и символичными, так премьер-министр Ираклий Гарибашвили прокомментировал решение Европейской комиссии ВТО сделать Грузию страной-хозяйкой этого мероприятия в 2024 году. Решение провести это мероприятие в Грузии приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии. Гарибашвили поблагодарил Генерального секретаря Всемирной туристской организации (ВТО) Зураба Пололикашвили, министерство экономики и всех, кто был включен в весь этот процесс. Ранее в Национальной администрации туризма заявили, что в 2024 году в Грузию приедут много гостей высокого ранга, и это будет хорошей возможностью лучше представить инвестиционный и туристический потенциал страны. "Устроим особый праздник" – в Грузии ждут проведения Всемирного дня туризма >>Всемирный день туризма отмечается более 30 лет, в прошлом году празднование прошло 27 сентября на острове Бали в Индонезии. Цель ежегодного праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, ираклий гарибашвили, зураб пололикашвили, грузия - туристический центр
грузия, новости, туризм, ираклий гарибашвили, зураб пололикашвили, грузия - туристический центр
"Это символично" - премьер о проведении Всемирного дня туризма в Грузии
Всемирный день туризма отмечается более 30 лет, в прошлом году празднование прошло 27 сентября на острове Бали в Индонезии
ТБИЛИСИ, 5 июн— Sputnik. Тематика будущего Всемирного дня туризма и место его проведения являются не случайными и символичными, так премьер-министр Ираклий Гарибашвили прокомментировал решение Европейской комиссии ВТО сделать Грузию страной-хозяйкой этого мероприятия в 2024 году.
Решение провести это мероприятие в Грузии приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии.
"Мы достойно примем делегации очень многих стран. Не случайно и символично, что главной темой дня туризма будет мир и туризм и символично, что именно наша страна, наш город избран для проведения этого важного мероприятия", - заявил Гарибашвили.
Гарибашвили поблагодарил Генерального секретаря Всемирной туристской организации (ВТО) Зураба Пололикашвили, министерство экономики и всех, кто был включен в весь этот процесс.
Ранее в Национальной администрации туризма заявили, что в 2024 году в Грузию приедут много гостей высокого ранга, и это будет хорошей возможностью лучше представить инвестиционный и туристический потенциал страны.
Всемирный день туризма отмечается более 30 лет, в прошлом году празднование прошло 27 сентября на острове Бали в Индонезии.
Цель ежегодного праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран.