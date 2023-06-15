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Премьер Грузии провел переговоры в Брюсселе – итоги визита

Премьер Грузии провел переговоры в Брюсселе – итоги визита

Визит премьера Грузии в Брюссель в основном был посвящен вопросу евроинтеграции страны 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией посетил Бельгию, где в политическом центре Европы – Брюсселе – состоялись встречи и переговоры высокого уровня. Визит главы грузинского правительства в Брюссель состоялся в преддверии оценки Еврокомиссии выполнения Грузией 12 условий, необходимых для предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Главная тема на всех встречах и переговорах Гарибашвили в Брюсселе касалась именно поддержки европейских устремлений Грузии. Первую встречу премьер-министр страны провел со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо. Встреча лидеров двух стран прошла как тет-а-тет, так и в расширенном формате. Особый акцент был сделан на историческом решении признать европейскую перспективу Грузии. Также было отмечено, что Грузия практически выполнила все 12 условий Еврокомиссии. Процесс вступления Грузии в ЕС и прогресс, достигнутый страной в плане выполнения условий для предоставления статуса кандидата, были главными темами рассмотрения на встрече Гарибашвили с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, который принял премьера за рабочим обедом. Глава грузинского правительства поблагодарил Шарля Мишеля за его личную поддержку европейского будущего Грузии, а после встречи написал пост в своем Twitter, в котором еще раз выразил надежду на положительное решение ЕС. Пост написал и сам Шарль Мишель, в котором поделился своими советами к Грузии. Жители Грузии видят, насколько президент Мишель заинтересован в продвижении Грузии вперед, заявил глава МИД Грузии Илия Дарчиашвили, комментируя встречу премьера с президентом Евросовета. Еще одна важная встреча, которая состоялась в рамках визита – встреча премьера с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархейем. На встрече премьер подробно проинформировал еврокомиссара о положительной динамике выполнения Грузией 12 приоритетов Еврокомиссии и усилиях государства для полного выполнения рекомендаций ЕС. Гарибашвили заострил внимание на историческом решении признать европейскую перспективу страны и подчеркнул стратегическую важность предоставления Грузии статуса страны-кандидата в конце года. В свою очередь, еврокомиссар призвал Грузию ускорить выполнение 12 условий. "Призываем ускорить имплементацию 12 приоритетов, установленных Советом, чтобы Грузия могла продвинуться на пути в ЕС. Будущее Грузии – в Европейском союзе", – написал Вархей. Позднее эти же слова Оливер Вархей повторил, выступая с речью на торжественном приеме по случаю международного фестиваля искусств "Европалия – Грузия" и Дня независимости Грузии, который отмечали в Брюсселе.Еврокомиссар заверил, что тяжелая работа, которую провела Грузия, будет оценена объективно и принесёт результаты. В своем выступлении премьер подчеркнул, что Грузия никогда не сворачивала с выбранного пути и выполнит все рекомендации Евросоюза для того, чтобы получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, европа, бельгия, брюссель, еврокомиссия, грузия - ес