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Премьер Грузии провел переговоры в Брюсселе – итоги визита
Премьер Грузии провел переговоры в Брюсселе – итоги визита
Визит премьера Грузии в Брюссель в основном был посвящен вопросу евроинтеграции страны 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T15:04+0400
2023-06-15T15:04+0400
2023-06-15T15:37+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией посетил Бельгию, где в политическом центре Европы – Брюсселе – состоялись встречи и переговоры высокого уровня. Визит главы грузинского правительства в Брюссель состоялся в преддверии оценки Еврокомиссии выполнения Грузией 12 условий, необходимых для предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Главная тема на всех встречах и переговорах Гарибашвили в Брюсселе касалась именно поддержки европейских устремлений Грузии. Первую встречу премьер-министр страны провел со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо. Встреча лидеров двух стран прошла как тет-а-тет, так и в расширенном формате. Особый акцент был сделан на историческом решении признать европейскую перспективу Грузии. Также было отмечено, что Грузия практически выполнила все 12 условий Еврокомиссии. Процесс вступления Грузии в ЕС и прогресс, достигнутый страной в плане выполнения условий для предоставления статуса кандидата, были главными темами рассмотрения на встрече Гарибашвили с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, который принял премьера за рабочим обедом. Глава грузинского правительства поблагодарил Шарля Мишеля за его личную поддержку европейского будущего Грузии, а после встречи написал пост в своем Twitter, в котором еще раз выразил надежду на положительное решение ЕС. Пост написал и сам Шарль Мишель, в котором поделился своими советами к Грузии. Жители Грузии видят, насколько президент Мишель заинтересован в продвижении Грузии вперед, заявил глава МИД Грузии Илия Дарчиашвили, комментируя встречу премьера с президентом Евросовета. Еще одна важная встреча, которая состоялась в рамках визита – встреча премьера с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархейем. На встрече премьер подробно проинформировал еврокомиссара о положительной динамике выполнения Грузией 12 приоритетов Еврокомиссии и усилиях государства для полного выполнения рекомендаций ЕС. Гарибашвили заострил внимание на историческом решении признать европейскую перспективу страны и подчеркнул стратегическую важность предоставления Грузии статуса страны-кандидата в конце года. В свою очередь, еврокомиссар призвал Грузию ускорить выполнение 12 условий. "Призываем ускорить имплементацию 12 приоритетов, установленных Советом, чтобы Грузия могла продвинуться на пути в ЕС. Будущее Грузии – в Европейском союзе", – написал Вархей. Позднее эти же слова Оливер Вархей повторил, выступая с речью на торжественном приеме по случаю международного фестиваля искусств "Европалия – Грузия" и Дня независимости Грузии, который отмечали в Брюсселе.Еврокомиссар заверил, что тяжелая работа, которую провела Грузия, будет оценена объективно и принесёт результаты. В своем выступлении премьер подчеркнул, что Грузия никогда не сворачивала с выбранного пути и выполнит все рекомендации Евросоюза для того, чтобы получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, европа, бельгия, брюссель, еврокомиссия, грузия - ес
Премьер Грузии провел переговоры в Брюсселе – итоги визита
15:04 15.06.2023 (обновлено: 15:37 15.06.2023)
Визит премьера Грузии в Брюссель в основном был посвящен вопросу евроинтеграции страны
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией посетил Бельгию, где в политическом центре Европы – Брюсселе – состоялись встречи и переговоры высокого уровня.
Визит главы грузинского правительства в Брюссель состоялся в преддверии оценки Еврокомиссии выполнения Грузией 12 условий, необходимых для предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Главная тема на всех встречах и переговорах Гарибашвили в Брюсселе касалась именно поддержки европейских устремлений Грузии.
Первую встречу премьер-министр страны провел со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо. Встреча лидеров двух стран прошла как тет-а-тет, так и в расширенном формате.
Особый акцент был сделан на историческом решении признать европейскую перспективу Грузии. Также было отмечено, что Грузия практически выполнила все 12 условий Еврокомиссии.
"Состоялся очень хороший разговор с премьер-министром Королевства Бельгии Александером де Кроо. Мы обсудили региональные и глобальные вызовы, двусторонние отношения и поддержку европейских устремлений Грузии", – написал Гарибашвили в Twitter по итогам встречи.
Процесс вступления Грузии в ЕС и прогресс, достигнутый страной в плане выполнения условий для предоставления статуса кандидата, были главными темами рассмотрения на встрече Гарибашвили с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, который принял премьера за рабочим обедом.
Глава грузинского правительства поблагодарил Шарля Мишеля за его личную поддержку европейского будущего Грузии, а после встречи написал пост в своем Twitter, в котором еще раз выразил надежду на положительное решение ЕС.
"Рад встретиться с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Мы подчеркнули, что стремление Грузии к ЕС никогда не было таким решительным, как сейчас, и мы надеемся, что Евросовет примет еще одно историческое решение и предоставит Грузии статус кандидата в ЕС", – написал Гарибашвили в Twitter.
Пост написал и сам Шарль Мишель, в котором поделился своими советами к Грузии.
"С исторической европейской перспективой у вас есть возможность наметить новую траекторию для Грузии на несколько поколений вперед. Системные реформы, инклюзивность и прозрачность сейчас нужны как никогда. Для народа Грузии", – написал Мишель в Twitter.
Жители Грузии видят, насколько президент Мишель заинтересован в продвижении Грузии вперед, заявил глава МИД Грузии Илия Дарчиашвили, комментируя встречу премьера с президентом Евросовета.
"Хочу вам сказать, что в целом настроение очень позитивное. Наши европейские партнеры, конечно же, видят тот прогресс, который есть у нашей страны, и те усилия и решимость, которые прилагают наши власти, чтобы Грузия, в первую очередь, получила статус кандидата", – заявил Дарчиашвили.
Еще одна важная встреча, которая состоялась в рамках визита – встреча премьера с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархейем.
На встрече премьер подробно проинформировал еврокомиссара о положительной динамике выполнения Грузией 12 приоритетов Еврокомиссии и усилиях государства для полного выполнения рекомендаций ЕС.
Гарибашвили заострил внимание на историческом решении признать европейскую перспективу страны и подчеркнул стратегическую важность предоставления Грузии статуса страны-кандидата в конце года.
"Мы ценим позицию комиссара, поддерживающего европейские устремления Грузии. Мы надеемся, что в этом году Грузии будет предоставлен статус кандидата в ЕС", – написал Гарибашвили в Twitter
В свою очередь, еврокомиссар призвал Грузию ускорить выполнение 12 условий.
"Призываем ускорить имплементацию 12 приоритетов, установленных Советом, чтобы Грузия могла продвинуться на пути в ЕС. Будущее Грузии – в Европейском союзе", – написал Вархей.
Позднее эти же слова Оливер Вархей повторил, выступая с речью на торжественном приеме по случаю международного фестиваля искусств "Европалия – Грузия" и Дня независимости Грузии, который отмечали в Брюсселе.
"Мы здесь, чтобы отметить прошлое Грузии, но наш взгляд устремлен в будущее. Грузия фундаментально европейская страна, своим сердцем и душой... Я стою здесь и говорю, что будущее Грузии – в Европейском Союзе", – заявил Вархей.
Еврокомиссар заверил, что тяжелая работа, которую провела Грузия, будет оценена объективно и принесёт результаты.
В своем выступлении премьер подчеркнул, что Грузия никогда не сворачивала с выбранного пути и выполнит все рекомендации Евросоюза для того, чтобы получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
"Мы приложим все усилия, чтобы до конца года получить статус кандидата в ЕС и начать совершенно новый этап западной интеграции Грузии", – подчеркнул Гарибашвили.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.
Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией.
Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.