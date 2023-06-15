https://sputnik-georgia.ru/20230615/smert-shkolnitsy-v-batumi--obvinyaemyy-budet-zhdat-suda-v-tyurme-278608701.html

Смерть школьницы в Батуми – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме

Смерть школьницы в Батуми – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме

Следователи пытаются выявить новые обстоятельства в деле о гибели школьницы 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T13:44+0400

2023-06-15T13:44+0400

2023-06-15T13:44+0400

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батумский городской суд

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Батумский городской суд оставил в заключении на время следствия 22-летнего Лашу Нинидзе, обвиняемого в доведении до самоубийства 15-леней школьницы. Трагедия произошла 11 июня. По данным СМИ, 15-летняя жительница Батуми скончалась после падения с 15-го этажа жилого дома. Спустя два дня полиция задержала 22-летнего мужчину по делу о гибели школьницы. Процесс в Батумском городском суде был закрыт, так как дело касается несовершеннолетней. По словам прокурора Александра Дзирквадзе, обвиняемый не является родственником погибшей девушки, хотя знакомы они были много лет, жили в одном доме, по одному адресу.Смерть школьницы в Батуми – прокуратура предъявила обвинение>>Прокурор не исключил, что обвинения против молодого мужчины будут ужесточены, а круг обвиняемых расширится. Следствие продолжается. Прокуратура предъявила задержанному обвинения по статьям УК Грузии: "Доведение до самоубийства по гендерному признаку" и "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста". В случае обвинительного приговора ему грозит от семи до девяти лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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