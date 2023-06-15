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https://sputnik-georgia.ru/20230615/spustya-50-let-tbilisskaya-konservatoriya-vnov-poluchila-royali-steinway-278618469.html
Спустя 50 лет Тбилисская консерватория вновь получает рояли STEINWAY
Спустя 50 лет Тбилисская консерватория вновь получает рояли STEINWAY
STEINWAY & SONS до 2025 года поставит в Тбилисскую консерваторию 78 роялей 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T17:31+0400
2023-06-15T17:44+0400
грузия
новости
общество
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Поставка роялей всемирно известной компании STEINWAY &amp; SONS в Тбилисскую государственную консерваторию им. В. Сараджишвили продолжается – в вуз доставили уже третью партию инструментов, сообщили в министерстве культуры Грузии. Минкультуры начало сотрудничество с компанией STEINWAY &amp; SONS еще в 2021 году, в вуз уже доставили семь инструментов, которые уже размещены в учебных аудиториях Тбилисской консерватории. Для их сбора и проверки были привлечены инженеры немецко-американской компании.Дефицит музыкальных инструментов – одна из главных проблем консерватории в течение многих лет, министерство культуры работает для ее решения. В процессе сотрудничества Минкультуры Грузии и компании по производству роялей важную роль сыграл грузино-американский пианист Георгий Лацо. В результате стороны оформили соглашение, в рамках которого консерватория до 2025 года поэтапно получит 78 роялей. Для закупки роялей выделено более 9,7 миллиона евро. Впервые в Грузии: в Тбилиси выступит композитор Людовико Эйнауди&gt;&gt;Соглашение между Минкультуры и STEINWAY &amp; SONS также подразумевает переподготовку технической группы консерватории. Инженеры компании периодически будут приезжать в Грузию, настраивать инструменты и обучать местных специалистов, поскольку в стране профессия настройщика музыкальных инструментов давно стала редкостью, отметили в ведомстве. Примечательно, что для STEINWAY &amp; SONS данное соглашение является беспрецедентным в масштабах Европы. К сожалению, дефицит музыкальных инструментов актуален не только для Тбилисской консерватории, но и для других музыкальных учреждений страны. Например, в Тбилисском центральном музыкальном училище имени Евгения Микеладзе инструменты в последний раз покупали в 1970-х годах прошлого века. В музыкальном колледже города Гори инструменты не закупали после 1971 года, а в музыкальном училище города Рустави – с 1960-х годов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, тбилиси

Спустя 50 лет Тбилисская консерватория вновь получает рояли STEINWAY

17:31 15.06.2023 (обновлено: 17:44 15.06.2023)
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaРояли компании "STEINWAY & SONS"
Рояли компании STEINWAY & SONS - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2023
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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STEINWAY & SONS до 2025 года поставит в Тбилисскую консерваторию 78 роялей
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Поставка роялей всемирно известной компании STEINWAY & SONS в Тбилисскую государственную консерваторию им. В. Сараджишвили продолжается – в вуз доставили уже третью партию инструментов, сообщили в министерстве культуры Грузии.
Минкультуры начало сотрудничество с компанией STEINWAY & SONS еще в 2021 году, в вуз уже доставили семь инструментов, которые уже размещены в учебных аудиториях Тбилисской консерватории. Для их сбора и проверки были привлечены инженеры немецко-американской компании.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaРояли компании "STEINWAY & SONS"
Рояли компании STEINWAY & SONS - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2023
Рояли компании "STEINWAY & SONS"
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Дефицит музыкальных инструментов – одна из главных проблем консерватории в течение многих лет, министерство культуры работает для ее решения. В процессе сотрудничества Минкультуры Грузии и компании по производству роялей важную роль сыграл грузино-американский пианист Георгий Лацо.
В результате стороны оформили соглашение, в рамках которого консерватория до 2025 года поэтапно получит 78 роялей. Для закупки роялей выделено более 9,7 миллиона евро.
Впервые в Грузии: в Тбилиси выступит композитор Людовико Эйнауди>>
Соглашение между Минкультуры и STEINWAY & SONS также подразумевает переподготовку технической группы консерватории.
Инженеры компании периодически будут приезжать в Грузию, настраивать инструменты и обучать местных специалистов, поскольку в стране профессия настройщика музыкальных инструментов давно стала редкостью, отметили в ведомстве.
Примечательно, что для STEINWAY & SONS данное соглашение является беспрецедентным в масштабах Европы.
К сожалению, дефицит музыкальных инструментов актуален не только для Тбилисской консерватории, но и для других музыкальных учреждений страны. Например, в Тбилисском центральном музыкальном училище имени Евгения Микеладзе инструменты в последний раз покупали в 1970-х годах прошлого века.
В музыкальном колледже города Гори инструменты не закупали после 1971 года, а в музыкальном училище города Рустави – с 1960-х годов.
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