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Вниманию абитуриентов! Известна дата начала проведения ЕНЭ-2023 в Грузии
Вниманию абитуриентов! Известна дата начала проведения ЕНЭ-2023 в Грузии
ЕНЭ предполагают сдачу трех обязательных предметов и одного по выбору 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T14:04+0400
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общество
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новости
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Единые национальные экзамены, сдача которых необходима для поступления в вуз, начнутся в Грузии с 3 июля и продлятся до 26 июля включительно, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу; иностранный язык; один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.Для сдачи ЕНЭ в 2023 году зарегистрировались более 45 тысяч человек, сообщили в центре. В этом году будет открыто 24 экзаменационных центра в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и впервые в Амбролаури.Первый экзамен будет по грузинскому языку и литературе, а последний – по физике. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен. Статистика предметов по выбору, которые абитуриенты хотят сдать в этом году, выглядит следующим образом: Другие экзаменыСдать экзамен для получение статуса старшего специального учителя и экзамен по предмету можно будет с 6 июля, а 12 июля пройдет грантовый конкурс для студентов. Желающие поступить в магистратуру смогут сдать соответствующий экзамен 27-28 июля.Принять участи в грантовом конкурсе хотят более трех тысяч студентов. На общий магистерский экзамен – более 10 тысяч человек. Сдать экзамен по предмету хотят более 16 тысяч учителей и около 2,5 тысячи зарегистрировались на экзамен для получения статуса спецучителя.Информация для всех Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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общество, грузия, новости
общество, грузия, новости

Вниманию абитуриентов! Известна дата начала проведения ЕНЭ-2023 в Грузии

14:04 15.06.2023 (обновлено: 15:16 15.06.2023)
© courtesy of NAEC Georgia / Единые национальные экзамены
Единые национальные экзамены - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2023
© courtesy of NAEC Georgia /
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ЕНЭ предполагают сдачу трех обязательных предметов и одного по выбору
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Единые национальные экзамены, сдача которых необходима для поступления в вуз, начнутся в Грузии с 3 июля и продлятся до 26 июля включительно, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок.
Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу; иностранный язык; один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.
Для сдачи ЕНЭ в 2023 году зарегистрировались более 45 тысяч человек, сообщили в центре. В этом году будет открыто 24 экзаменационных центра в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и впервые в Амбролаури.
Первый экзамен будет по грузинскому языку и литературе, а последний – по физике. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен.
Статистика предметов по выбору, которые абитуриенты хотят сдать в этом году, выглядит следующим образом:
История – около 22, 2 тыс.
Математика – более 15, 7 тыс.
Биология – более 3,6 тыс.
Химия – более 2,6 тыс.
География – более 2,2 тыс.
Гражданское образование – более 2 тыс.
Литература – около 1,3 тыс.
Физика – около 700
Изобразительное и прикладное искусство – более 300

Другие экзамены

Сдать экзамен для получение статуса старшего специального учителя и экзамен по предмету можно будет с 6 июля, а 12 июля пройдет грантовый конкурс для студентов. Желающие поступить в магистратуру смогут сдать соответствующий экзамен 27-28 июля.
Принять участи в грантовом конкурсе хотят более трех тысяч студентов. На общий магистерский экзамен – более 10 тысяч человек. Сдать экзамен по предмету хотят более 16 тысяч учителей и около 2,5 тысячи зарегистрировались на экзамен для получения статуса спецучителя.

Информация для всех

Детальная информация о дате, времени и месте проведения экзамена указана на экзаменационной карточке. Распечатать ее с собственной регистрационной страницы желающие смогут после 20 июня.
Национальный центр экзаменов и оценок сообщает, что в этом году не действуют ковид-правила.
Для того чтобы сдать экзамен в специально обустроенном экзаменационном секторе, инфицированные коронавирусом или другими инфекционными заболеваниями должны обратиться на горячую линию Центра по номеру +995 32 2 47 33 33 и перед экзаменом предоставить соответствующую медицинскую документацию по адресу улица Миндели, 9.
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