https://sputnik-georgia.ru/20230615/vnimaniyu-abiturientov-izvestna-data-nachala-provedeniya-ene-2023-v-gruzii-278609964.html

Вниманию абитуриентов! Известна дата начала проведения ЕНЭ-2023 в Грузии

Вниманию абитуриентов! Известна дата начала проведения ЕНЭ-2023 в Грузии

ЕНЭ предполагают сдачу трех обязательных предметов и одного по выбору 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Единые национальные экзамены, сдача которых необходима для поступления в вуз, начнутся в Грузии с 3 июля и продлятся до 26 июля включительно, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу; иностранный язык; один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.Для сдачи ЕНЭ в 2023 году зарегистрировались более 45 тысяч человек, сообщили в центре. В этом году будет открыто 24 экзаменационных центра в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и впервые в Амбролаури.Первый экзамен будет по грузинскому языку и литературе, а последний – по физике. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен. Статистика предметов по выбору, которые абитуриенты хотят сдать в этом году, выглядит следующим образом: Другие экзаменыСдать экзамен для получение статуса старшего специального учителя и экзамен по предмету можно будет с 6 июля, а 12 июля пройдет грантовый конкурс для студентов. Желающие поступить в магистратуру смогут сдать соответствующий экзамен 27-28 июля.Принять участи в грантовом конкурсе хотят более трех тысяч студентов. На общий магистерский экзамен – более 10 тысяч человек. Сдать экзамен по предмету хотят более 16 тысяч учителей и около 2,5 тысячи зарегистрировались на экзамен для получения статуса спецучителя.Информация для всех Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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