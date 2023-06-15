Вниманию абитуриентов! Известна дата начала проведения ЕНЭ-2023 в Грузии
14:04 15.06.2023 (обновлено: 15:16 15.06.2023)
© courtesy of NAEC Georgia / Единые национальные экзамены
© courtesy of NAEC Georgia /
ЕНЭ предполагают сдачу трех обязательных предметов и одного по выбору
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Единые национальные экзамены, сдача которых необходима для поступления в вуз, начнутся в Грузии с 3 июля и продлятся до 26 июля включительно, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок.
Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу; иностранный язык; один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.
Для сдачи ЕНЭ в 2023 году зарегистрировались более 45 тысяч человек, сообщили в центре. В этом году будет открыто 24 экзаменационных центра в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и впервые в Амбролаури.
Первый экзамен будет по грузинскому языку и литературе, а последний – по физике. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен.
Статистика предметов по выбору, которые абитуриенты хотят сдать в этом году, выглядит следующим образом:
История – около 22, 2 тыс.
Математика – более 15, 7 тыс.
Биология – более 3,6 тыс.
Химия – более 2,6 тыс.
География – более 2,2 тыс.
Гражданское образование – более 2 тыс.
Литература – около 1,3 тыс.
Физика – около 700
Изобразительное и прикладное искусство – более 300
Другие экзамены
Сдать экзамен для получение статуса старшего специального учителя и экзамен по предмету можно будет с 6 июля, а 12 июля пройдет грантовый конкурс для студентов. Желающие поступить в магистратуру смогут сдать соответствующий экзамен 27-28 июля.
Принять участи в грантовом конкурсе хотят более трех тысяч студентов. На общий магистерский экзамен – более 10 тысяч человек. Сдать экзамен по предмету хотят более 16 тысяч учителей и около 2,5 тысячи зарегистрировались на экзамен для получения статуса спецучителя.
Информация для всех
Детальная информация о дате, времени и месте проведения экзамена указана на экзаменационной карточке. Распечатать ее с собственной регистрационной страницы желающие смогут после 20 июня.
Национальный центр экзаменов и оценок сообщает, что в этом году не действуют ковид-правила.
Для того чтобы сдать экзамен в специально обустроенном экзаменационном секторе, инфицированные коронавирусом или другими инфекционными заболеваниями должны обратиться на горячую линию Центра по номеру +995 32 2 47 33 33 и перед экзаменом предоставить соответствующую медицинскую документацию по адресу улица Миндели, 9.
Для того чтобы сдать экзамен в специально обустроенном экзаменационном секторе, инфицированные коронавирусом или другими инфекционными заболеваниями должны обратиться на горячую линию Центра по номеру +995 32 2 47 33 33 и перед экзаменом предоставить соответствующую медицинскую документацию по адресу улица Миндели, 9.