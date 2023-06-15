https://sputnik-georgia.ru/20230615/vodoraspredelitelnaya-kompaniya-v-gruzii-oshtrafovana-na-15-tysyach-dollarov-278618744.html

Водораспределительная компания в Грузии оштрафована на 15 тысяч долларов

Водораспределительная компания в Грузии оштрафована на 15 тысяч долларов

Подключение нового пользователя к системе водоснабжения с полным технологическим циклом является обязанностью лицензиата водоснабжения 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T20:19+0400

2023-06-15T20:19+0400

2023-06-15T20:19+0400

грузия

новости

общество

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

рустави

вода

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Из-за нарушений требований и лицензионных условий комиссии Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) оштрафовала ООО "Вода Рустави" на 40 тысяч лари (более 15 тысяч долларов). В результате изучения заявок на подключение к системе водоснабжения нового пользователя ООО "Вода Рустави" в электронном журнале национальной комиссии было выявлено, что компания в ряде случаев нарушала правила. В частности, в плату за подключение к водопроводу компания не включила плату за установку узла учета, поэтому покупку и установку прибора учета заявитель обеспечил за свой счет. Водораспределительная компания Рустави оштрафована на 50 тысяч лари >>В соответствии с "Правилами питьевого водоснабжения и потребления", установленными Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, подключение нового пользователя к системе водоснабжения с полным технологическим циклом является обязанностью лицензиата водоснабжения. Согласно решению комиссии, ООО "Вода Рустави" предписали уплатить наложенный штраф в государственный бюджет. Кроме того, компанию предупредили о том, что в случае повторения такого нарушения будет наложен штраф в двойном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, рустави, вода