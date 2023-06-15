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Всемирный симпозиум по географическим указаниям проходит в Тбилиси
Всемирный симпозиум по географическим указаниям проходит в Тбилиси
В Грузии охраняется и зарегистрировано более 60 географических указаний 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T07:00+0400
2023-06-15T07:37+0400
новости
грузия
общество
отар шамугия
леван давиташвили
сакпатент
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Роль географических обозначений в экономическом развитии стран и улучшении социального положения населения обсуждают участники Всемирного симпозиума по географическим указаниям, который стартовал в Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатент".Двухдневный симпозиум, который продлится с 14 по 16 июня, собрал около 300 представителей из 62 стран, в том числе из Турции, Италии, Франции, Швейцарии, США, Китая, Индии, Камеруна. В работе симпозиума дистанционно примут участие около 800 участников из разных стран мира. Организаторы мероприятия – "Сакпатент" и Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). По его словам, Грузия развивает это направление, и в стране охраняется и зарегистрировано более 60 географических указаний. Как заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия, сохранение и продвижение продукции, защищенной географическим указанием и наименованием места происхождения, дает импульс развитию экономики, такая агропродовольственная продукция пользуется повышенным спросом на рынке. По его словам, на сегодняшний день в "Сакпатент" по географическому указанию зарегистрировано 29 наименований вин, восемь наименований минеральной воды и 26 наименований продовольствия. Симпозиум – одно из важнейших мероприятий в сфере интеллектуальной собственности, которое проводится раз в два года. Как уверяют организаторы, оно будет способствовать продвижению уникальных грузинских продуктов для того, чтобы они заняли надлежащее место на международном рынке, и укреплению системы географических указаний в Грузии. Как отметили организаторы, симпозиум – это глобальный форум, который является платформой для обсуждения проблем международных и национальных систем охраны географических указаний, а также для обмена мнениями и опытом. В рамках симпозиума предусмотрены панельные дискуссии, в формате которых будут обсуждаться вызовы и возможности в стратегиях брендинга географических указаний стран, а также внедряемые инновации в сфере географических указаний и эффективность продвижения географических указаний в развитии сектора туризма. В ходе мероприятия была открыта выставка зарегистрированных в "Сакпатенте" 64 грузинских географических указаний, где представлены сорта сыра и вина, минеральные напитки, ткемали, чурчхела, чача, мед из Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети), травы из Кутаиси (регион Имерети) и другие особые продукты. "Уникальные характеристики, высокое качество, отличительные черты и репутация этих географических указаний связаны с местом их происхождения, и они определяются условиями окружающей среды, климатом, почвой и традиционными знаниями о производстве, сохраняемыми местным населением в разных регионах Грузии", – говорится сообщении на сайте "Сакпатенти". Грузия знакомится с опытом Испании по охране географических наименований&gt;&gt;Географическое указание – маркировка, наносимая на товары, имеющие определенное географическое происхождение и обладающие связываемыми с этим происхождением качествами или репутацией.Чаще всего географическое указание включает в себя название места происхождения товара. Например, сельскохозяйственные продукты обычно имеют качества, которые определяются местом их производства и на которые влияют конкретные местные факторы, такие как климат и почва. Защита географического обозначения является одной из составных частей Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) Грузии с Евросоюзом и одним из стратегических направлений сельского хозяйства Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, общество, отар шамугия , леван давиташвили, сакпатент
новости, грузия, общество, отар шамугия , леван давиташвили, сакпатент

Всемирный симпозиум по географическим указаниям проходит в Тбилиси

07:00 15.06.2023 (обновлено: 07:37 15.06.2023)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВсемирный симпозиум по географическим указаниям
Всемирный симпозиум по географическим указаниям - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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В Грузии охраняется и зарегистрировано более 60 географических указаний
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Роль географических обозначений в экономическом развитии стран и улучшении социального положения населения обсуждают участники Всемирного симпозиума по географическим указаниям, который стартовал в Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатент".
Двухдневный симпозиум, который продлится с 14 по 16 июня, собрал около 300 представителей из 62 стран, в том числе из Турции, Италии, Франции, Швейцарии, США, Китая, Индии, Камеруна. В работе симпозиума дистанционно примут участие около 800 участников из разных стран мира. Организаторы мероприятия – "Сакпатент" и Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO).

"Географические указания обычно играют важную роль в наших торговых отношениях. Среди них можно упомянуть, что, например, 35% экспорта грузинских вин приходится на географические указания, а также 90% минеральных вод имеют защищенные географические указания", – заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили в ходе выступления на симпозиуме.

По его словам, Грузия развивает это направление, и в стране охраняется и зарегистрировано более 60 географических указаний.
Как заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия, сохранение и продвижение продукции, защищенной географическим указанием и наименованием места происхождения, дает импульс развитию экономики, такая агропродовольственная продукция пользуется повышенным спросом на рынке.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaВсемирный симпозиум по географическим указаниям
Всемирный симпозиум по географическим указаниям - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2023
Всемирный симпозиум по географическим указаниям
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
По его словам, на сегодняшний день в "Сакпатент" по географическому указанию зарегистрировано 29 наименований вин, восемь наименований минеральной воды и 26 наименований продовольствия.

"А в 2021 году винный сосуд "квеври" стал первым непродовольственным товаром, который был внесен в государственный реестр географических указаний", – сказал Шамугия в ходе выступления на симпозиуме.

Симпозиум – одно из важнейших мероприятий в сфере интеллектуальной собственности, которое проводится раз в два года. Как уверяют организаторы, оно будет способствовать продвижению уникальных грузинских продуктов для того, чтобы они заняли надлежащее место на международном рынке, и укреплению системы географических указаний в Грузии.
Как отметили организаторы, симпозиум – это глобальный форум, который является платформой для обсуждения проблем международных и национальных систем охраны географических указаний, а также для обмена мнениями и опытом.
© Courtesy of Sakpatenti Всемирный симпозиум по географическим указаниям
Всемирный симпозиум по географическим указаниям - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2023
Всемирный симпозиум по географическим указаниям
© Courtesy of Sakpatenti
В рамках симпозиума предусмотрены панельные дискуссии, в формате которых будут обсуждаться вызовы и возможности в стратегиях брендинга географических указаний стран, а также внедряемые инновации в сфере географических указаний и эффективность продвижения географических указаний в развитии сектора туризма.
В ходе мероприятия была открыта выставка зарегистрированных в "Сакпатенте" 64 грузинских географических указаний, где представлены сорта сыра и вина, минеральные напитки, ткемали, чурчхела, чача, мед из Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети), травы из Кутаиси (регион Имерети) и другие особые продукты.
"Уникальные характеристики, высокое качество, отличительные черты и репутация этих географических указаний связаны с местом их происхождения, и они определяются условиями окружающей среды, климатом, почвой и традиционными знаниями о производстве, сохраняемыми местным населением в разных регионах Грузии", – говорится сообщении на сайте "Сакпатенти".
Грузия знакомится с опытом Испании по охране географических наименований>>
Географическое указание – маркировка, наносимая на товары, имеющие определенное географическое происхождение и обладающие связываемыми с этим происхождением качествами или репутацией.
Чаще всего географическое указание включает в себя название места происхождения товара. Например, сельскохозяйственные продукты обычно имеют качества, которые определяются местом их производства и на которые влияют конкретные местные факторы, такие как климат и почва.
Защита географического обозначения является одной из составных частей Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) Грузии с Евросоюзом и одним из стратегических направлений сельского хозяйства Грузии.
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