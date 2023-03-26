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Грузия знакомится с опытом Испании по охране географических наименований
Грузия знакомится с опытом Испании по охране географических наименований
Для развития системы географических указаний в Грузии "Сакпатент" знакомится с опытом Испании 26.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-26T17:08+0400
2023-03-26T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Совместная делегация Национального центра интеллектуальной собственности и Парламента Грузии находится в Вальдепеньясе, чтобы познакомиться с системой охраны географических наименований в Королевстве Испания. Целью визита является ознакомление и обмен передовым опытом развития системы географических наименований в Грузии. Встреча делегации состоялась на заседании Регулирующего совета испанской ассоциации производителей сыра "Манчего". По информации "Сакпатента", в состав делегации входят председатель "Сакпатента" Сосо Гиоргадзе, заместитель председателя Нино Чиковани и первый заместитель председателя комитета по аграрным вопросам парламента Грузии Гела Самхараули. Представители регулирующего совета ознакомили членов делегации со структурой и функциями организации. Состоялась презентация по каждому этапу процедуры сертификации, включая подготовку заявки на регистрацию, требования, обязательства и оценку. Также были подробно обсуждены механизмы внутреннего и внешнего контроля производства продукции и аудиторские меры по сохранению аккредитации. Участники посетили местные предприятия с давними традициями охраны географических указаний, где ознакомились с производственным процессом в соответствии со спецификациями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, испания, сакпатент
Грузия знакомится с опытом Испании по охране географических наименований
17:08 26.03.2023 (обновлено: 17:15 26.03.2023)
Для развития системы географических указаний в Грузии "Сакпатент" знакомится с опытом Испании
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Совместная делегация Национального центра интеллектуальной собственности и Парламента Грузии находится в Вальдепеньясе, чтобы познакомиться с системой охраны географических наименований в Королевстве Испания.
Целью визита является ознакомление и обмен передовым опытом развития системы географических наименований в Грузии.
Встреча делегации состоялась на заседании Регулирующего совета испанской ассоциации производителей сыра "Манчего".
По информации "Сакпатента", в состав делегации входят председатель "Сакпатента" Сосо Гиоргадзе, заместитель председателя Нино Чиковани и первый заместитель председателя комитета по аграрным вопросам парламента Грузии Гела Самхараули.
Представители регулирующего совета ознакомили членов делегации со структурой и функциями организации. Состоялась презентация по каждому этапу процедуры сертификации, включая подготовку заявки на регистрацию, требования, обязательства и оценку.
Также были подробно обсуждены механизмы внутреннего и внешнего контроля производства продукции и аудиторские меры по сохранению аккредитации. Участники посетили местные предприятия с давними традициями охраны географических указаний, где ознакомились с производственным процессом в соответствии со спецификациями.