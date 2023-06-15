https://sputnik-georgia.ru/20230615/zatoplennye-doma-i-povrezhdennye-dorogi-v-shida-kartli-boryutsya-s-posledstviyami-navodneniya-278597538.html

Подтопленные дворы и поврежденные дороги – в Грузии борются с последствиями непогоды

Подтопленные дворы и поврежденные дороги – в Грузии борются с последствиями непогоды

В регионе Шида Картли из берегов вышла река Сацхенети 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Ливень создал проблемы жителям региона Шида Картли в Восточной Грузии: из берегов вышла река Сацхенети, в результате чего были подтоплены приусадебные участки и повреждены дороги, сообщает Первый канал. Кроме того, селевой поток, сошедший с гор, повредил линии электропередач в Атенском ущелье. К этому времени подача электроэнергии в ущелье восстановлена. Местные власти обещают расчистить дороги после того, как снизится уровень воды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, шида картли, тбилиси, наводнение