https://sputnik-georgia.ru/20230616/gruzinskie-sinoptiki-predupredili-ob-opasnosti-navodneniy-278649987.html

Грузинские синоптики предупредили об опасности наводнений

Грузинские синоптики предупредили об опасности наводнений

В ближайшие дни осадки ожидаются как на востоке, так и на западе Грузии 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T16:36+0400

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Дождливая погода сохранится в Грузии в ближайшие дни, что может вызвать наводнения в некоторых районах страны, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Обильные осадки возможны на фоне теплой погоды. Температура воздуха по стране будет колебаться в районе 26-31 градуса тепла. Специалисты предупреждают, что 17 и 18 июня проливные дожди с градом могут вызвать наводнения и повредить урожай.Между тем в регионе Кахети (Восточная Грузия) уже борются с последствиями непогоды, где уничтожен урожай, подтоплены жилые дома и десятки автомобилей, повреждена инфраструктура. Селевые потоки создали проблемы и на центральной автомагистрали. Из-за ливня за последний месяц сильно пострадали семь городов Грузии – Душети, Ахалкалаки, Гори, Кварели, Сигнахи, Лагодехи, Гурджаани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, кахети, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды