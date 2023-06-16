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Грузинские синоптики предупредили об опасности наводнений
Грузинские синоптики предупредили об опасности наводнений
В ближайшие дни осадки ожидаются как на востоке, так и на западе Грузии 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T16:36+0400
2023-06-16T16:36+0400
2023-06-16T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Дождливая погода сохранится в Грузии в ближайшие дни, что может вызвать наводнения в некоторых районах страны, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Обильные осадки возможны на фоне теплой погоды. Температура воздуха по стране будет колебаться в районе 26-31 градуса тепла. Специалисты предупреждают, что 17 и 18 июня проливные дожди с градом могут вызвать наводнения и повредить урожай.Между тем в регионе Кахети (Восточная Грузия) уже борются с последствиями непогоды, где уничтожен урожай, подтоплены жилые дома и десятки автомобилей, повреждена инфраструктура. Селевые потоки создали проблемы и на центральной автомагистрали. Из-за ливня за последний месяц сильно пострадали семь городов Грузии – Душети, Ахалкалаки, Гори, Кварели, Сигнахи, Лагодехи, Гурджаани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, кахети, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, кахети, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
Грузинские синоптики предупредили об опасности наводнений
В ближайшие дни осадки ожидаются как на востоке, так и на западе Грузии
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Дождливая погода сохранится в Грузии в ближайшие дни, что может вызвать наводнения в некоторых районах страны, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Обильные осадки возможны на фоне теплой погоды. Температура воздуха по стране будет колебаться в районе 26-31 градуса тепла. Специалисты предупреждают, что 17 и 18 июня проливные дожди с градом могут вызвать наводнения и повредить урожай.
Между тем в регионе Кахети (Восточная Грузия) уже борются с последствиями непогоды, где уничтожен урожай, подтоплены жилые дома и десятки автомобилей, повреждена инфраструктура. Селевые потоки создали проблемы и на центральной автомагистрали.
Из-за ливня за последний месяц сильно пострадали семь городов Грузии – Душети, Ахалкалаки, Гори, Кварели, Сигнахи, Лагодехи, Гурджаани.