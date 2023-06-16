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Грузинские врачи рассказали о состоянии вице-полковника, которого ударила молния
Грузинские врачи рассказали о состоянии вице-полковника, которого ударила молния
Медики борются за жизнь грузинского военнослужащего 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T13:25+0400
2023-06-16T13:25+0400
2023-06-16T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Состояние вице-полковника Годердзи Апрасидзе, которого ударила молния, остается тяжелым, и он подключен к аппарату искусственного дыхания, сообщил журналистам глава Ожогового центра Тбилиси Гуга Кашибадзе. Вице-полковника Апрасидзе ударило молнией на полигоне Орфоло накануне, когда он проводил плановое полевое учение. Сначала пострадавшего госпитализировали в клинику Ахалцихе, а оттуда – в Тбилиси. Он добавил, что после получения травмы прошло очень мало времени, поэтому сложно говорить о результатах лечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, ахалцихе, гуга кашибадзе
грузия, новости, происшествия, тбилиси, ахалцихе, гуга кашибадзе
Грузинские врачи рассказали о состоянии вице-полковника, которого ударила молния
13:25 16.06.2023 (обновлено: 13:29 16.06.2023)
Медики борются за жизнь грузинского военнослужащего
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Состояние вице-полковника Годердзи Апрасидзе, которого ударила молния, остается тяжелым, и он подключен к аппарату искусственного дыхания, сообщил журналистам глава Ожогового центра Тбилиси Гуга Кашибадзе.
Вице-полковника Апрасидзе ударило молнией на полигоне Орфоло накануне, когда он проводил плановое полевое учение. Сначала пострадавшего госпитализировали в клинику Ахалцихе, а оттуда – в Тбилиси.
"Он на искусственном дыхании и получил довольно серьезную травму после удара молнией. Мы сохраняем стабильность, однако травма довольно серьезная. Ожоги наблюдаются на груди и конечностях. У него ожоги 3-4 степени", – рассказал Кашибадзе.
Он добавил, что после получения травмы прошло очень мало времени, поэтому сложно говорить о результатах лечения.