https://sputnik-georgia.ru/20230616/gruzinskie-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-vitse-polkovnika-kotorogo-udarila-molniya-278642481.html

Грузинские врачи рассказали о состоянии вице-полковника, которого ударила молния

Грузинские врачи рассказали о состоянии вице-полковника, которого ударила молния

Медики борются за жизнь грузинского военнослужащего 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T13:25+0400

2023-06-16T13:25+0400

2023-06-16T13:29+0400

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гуга кашибадзе

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Состояние вице-полковника Годердзи Апрасидзе, которого ударила молния, остается тяжелым, и он подключен к аппарату искусственного дыхания, сообщил журналистам глава Ожогового центра Тбилиси Гуга Кашибадзе. Вице-полковника Апрасидзе ударило молнией на полигоне Орфоло накануне, когда он проводил плановое полевое учение. Сначала пострадавшего госпитализировали в клинику Ахалцихе, а оттуда – в Тбилиси. Он добавил, что после получения травмы прошло очень мало времени, поэтому сложно говорить о результатах лечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, ахалцихе, гуга кашибадзе