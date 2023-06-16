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Грузия намного опережает Украину и Молдову во всех сферах – Чиковани

Грузия намного опережает Украину и Молдову во всех сферах – Чиковани

Европейские партнеры должны опираться на объективную оценку, отметил депутат 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T11:42+0400

2023-06-16T11:42+0400

2023-06-16T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Нет ни единого международного рейтинга, где у Грузии есть регресс – страна намного опережает Украину и Молдову во всех сферах, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Как отметил Чиковани, вредоносная кампания оппозиции и их лоббистов за рубежом имеет свой результат. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. По словам Чиковани, рекомендации, данные Украине и Молдове после получения статуса кандидата, носят системный характер и их сложнее выполнить, чем рекомендации, данные Грузии до выдвижения в кандидаты. "Прямо скажу, что их намного сложнее реализовать, они требуют гораздо более системных реформ и, соответственно, Грузия намного опережает во всех сферах в этом направлении", – заявил Чиковани в эфире телеканала "Имеди". Депутат: ЕС следует определиться, нужна ли Грузии деолигархизация>>Как отметил Чиковани, Грузия намного опережает Украину и Молдову в плане сотрудничества и проведения реформ. "Несмотря на большое уважение к моим молдавским и украинским коллегам, я точно знаю, что моя страна намного сильнее с точки зрения институциональной устойчивости, чем эти два государства", – подчеркнул Чиковани. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, украина, молдова, ираклий чиковани, ираклий гарибашвили, еврокомиссия