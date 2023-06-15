https://sputnik-georgia.ru/20230615/deputat-es-sleduet-opredelitsya-nuzhna-li-gruzii-deoligarkhizatsiya-278626810.html

Депутат: ЕС следует определиться, нужна ли Грузии деолигархизация

Депутат: ЕС следует определиться, нужна ли Грузии деолигархизация

Мдинарадзе выразил сожаление в связи с тем, посол США Келли Дегнан распространила неверную информацию 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T22:56+0400

2023-06-15T22:56+0400

2023-06-15T23:45+0400

грузия

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мамука мдинарадзе

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украина

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Закон "О деолигархизации" не вступит в силу в том случае, если в Евросоюз определится и разделит рекомендацию Венецианской комиссии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Парламент Грузии во втором чтении принял законопроект "О деолигархизации" с правками после весенних замечаний Венецианской комиссии. Голосование состоялось, несмотря на то, что незадолго до этого Венецианская комиссия рекомендовала не принимать даже доработанную версию. В борьбе с олигархическим влиянием следует придерживаться системного, а не персонального подхода, сказано в заключении. Мдинарадзе также выразил сожаление в связи с тем, посол США Келли Дегнан распространила неверную информацию в связи с украинской версией закона против олигархов. "К сожалению, со стороны посла США также был факт озвучки неправильной информации, и она сказал, что Украина отозвала закон. Теперь оказалась, что закон не отозвали, и Украина тоже получила аналогичное заключение, и в этом направлении есть некоторая путаница", – добавил Мдинарадзе. "Грузинскую мечту" может настигнуть карма в виде закона "О деолигархизации" – Хвичия >>Дегнан в ноябре 2022 года заявила, что Украина отозвала свой закон "О деолигархизации" из Венецианской комиссии и заключений от Консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы на этом этапе не ожидается. До этого власти Грузии отказались отправить в комиссию грузинский аналог закона. А 13 июня 2023 года комиссия опубликовала заключение по украинскому закону, тем самым опровергнув заявление посла. Грузинский законопроект "О деолигархизации" Парламент Грузии в конце ноября 2022 года принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях. До этого в правящей партии заявляли, что собираются дождаться заключения Венецианской комиссии по украинскому закону, копией которого является принятая ими версия. Власти Грузии выбрали неправильный подход в борьбе с олигархическим влиянием – посол ЕС>>Венецианская комиссия после изучения первоначальной грузинской версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку и закон был доработан. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года. В новом заключении Венецианской комиссии говорится, что доработанный законопроект "О деолигархизации" по-видимому отвечает большинству рекомендаций мартовского предварительного заключения 2023 года, тем не менее предпринятые по усовершенствованию законопроекта шаги никоим образом не устранили основной недостаток – персонифицированный подход. В связи с этим Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии придерживаться "системного подхода" – разработать корректирующее, дополнительное или вспомогательное законодательство или меры, которые среди прочего включают разработку и внедрение эффективной политики в области конкуренции, усиление борьбы с коррупцией на высоком уровне, поддержание прозрачности и подотчетности в сфере государственных закупок, укрепление плюрализма СМИ и прозрачности владения СМИ и т. д. Деолигархизация по-грузински – как переработан законопроект>>Между тем деолигархизация является одной из рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Пункт о деолигархизации в перечне условий Еврокомиссии, которые должна выполнить Грузия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, выглядит следующим образом: реализовать приверженность деолигархизации, устранив чрезмерное влияние корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, келли дегнан, венецианская комиссия, совет европы, грузинская мечта, украина