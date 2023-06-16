https://sputnik-georgia.ru/20230616/klub-khvichi-kvaratskheliya-voglavil-byvshiy-trener-ronaldo-278639337.html

Клуб Хвичи Кварацхелия возглавил бывший тренер Роналду

Клуб Хвичи Кварацхелия возглавил бывший тренер Роналду

Последним местом работы французского тренера был саудовский "Аль-Наср" 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T12:02+0400

2023-06-16T12:02+0400

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хвича кварацхелия

клуб "наполи"

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Итальянский клуб "Наполи", за который играет грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, возглавил тренер Руди Гарсия, сообщается на сайте футбольной команды. Гарсия сменил посту главного тренера "Наполи" Лучано Спаллетти, который в этом сезоне привел команду к победе в чемпионате Италии спустя 33 года. В конце мая стало известно, что Спалетти попросил у руководства годичный отпуск. Срок соглашения с 59-летним Гарсия не сообщается. Спаллетти покидает "Наполи">>Гарсия ранее возглавлял французские "Дижон", "Ле-Ман", "Марсель", "Лион", а также "Лилль", с которым в 2011 году стал чемпионом и обладателем Кубка Франции. В Италии он тренировал "Рому". Последним местом работы француза до "Наполи", в 2022-2023 годы, был саудовский "Аль-Наср", за который сейчас выступает португалец Криштиану Роналду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи"