https://sputnik-georgia.ru/20230616/muzykalnyy-syurpriz-s-legendarnoy-nani-bregvadze--chto-gotovit-emin-agalarov--278648672.html

Музыкальный сюрприз с легендарной Нани Брегвадзе – что готовит Эмин Агаларов

Музыкальный сюрприз с легендарной Нани Брегвадзе – что готовит Эмин Агаларов

Съемки клипа проходили в одном из самых красивых мест Тбилиси 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T15:55+0400

2023-06-16T15:55+0400

2023-06-16T15:55+0400

новости

грузия

культура

нани брегвадзе

эмин агаларов

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Музыкант и продюсер Эмин Агаларов находится в Тбилиси и обещает своим слушателям сюрприз, который он готовит вместе с известной грузинской певицей Нани Брегвадзе. В видео Агаларов вместе с Нани поют песню "Квавилебис квекана" (Страна цветов). В грузинских СМИ сообщается, что артисты уже сняли клип на эту песню. Съемки клипа проходили в саду "Гардениа Шеварднадзе" в Тбилиси. Режиссер клипа – Заза Орашвили. "Гардениа Шеварднадзе" поделились одним фото со съемок клипа – Нани стоит на фоне огромных красных бумажных цветов в перемешку с настоящими красными розами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, культура, нани брегвадзе, эмин агаларов