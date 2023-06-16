https://sputnik-georgia.ru/20230616/muzykalnyy-syurpriz-s-legendarnoy-nani-bregvadze--chto-gotovit-emin-agalarov--278648672.html
Музыкальный сюрприз с легендарной Нани Брегвадзе – что готовит Эмин Агаларов
Музыкальный сюрприз с легендарной Нани Брегвадзе – что готовит Эмин Агаларов
Съемки клипа проходили в одном из самых красивых мест Тбилиси 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T15:55+0400
2023-06-16T15:55+0400
2023-06-16T15:55+0400
новости
грузия
культура
нани брегвадзе
эмин агаларов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/10/278648015_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_74ee19cd12ffcd1df5edecddc730ee4c.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Музыкант и продюсер Эмин Агаларов находится в Тбилиси и обещает своим слушателям сюрприз, который он готовит вместе с известной грузинской певицей Нани Брегвадзе. В видео Агаларов вместе с Нани поют песню "Квавилебис квекана" (Страна цветов). В грузинских СМИ сообщается, что артисты уже сняли клип на эту песню. Съемки клипа проходили в саду "Гардениа Шеварднадзе" в Тбилиси. Режиссер клипа – Заза Орашвили. "Гардениа Шеварднадзе" поделились одним фото со съемок клипа – Нани стоит на фоне огромных красных бумажных цветов в перемешку с настоящими красными розами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/10/278648015_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_e206ec054217ed012c0992f59fb283a9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, культура, нани брегвадзе, эмин агаларов
новости, грузия, культура, нани брегвадзе, эмин агаларов
Музыкальный сюрприз с легендарной Нани Брегвадзе – что готовит Эмин Агаларов
Съемки клипа проходили в одном из самых красивых мест Тбилиси
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Музыкант и продюсер Эмин Агаларов находится в Тбилиси и обещает своим слушателям сюрприз, который он готовит вместе с известной грузинской певицей Нани Брегвадзе.
"С легендарной Нани Брегвадзе в Тбилиси. Невероятный музыкальный сюрприз совсем скоро", – написал Эмин в своем посту в соцсети.
В видео Агаларов вместе с Нани поют песню "Квавилебис квекана" (Страна цветов).
В грузинских СМИ сообщается, что артисты уже сняли клип на эту песню. Съемки клипа проходили в саду "Гардениа Шеварднадзе" в Тбилиси. Режиссер клипа – Заза Орашвили.
"Гардениа Шеварднадзе" поделились одним фото со съемок клипа – Нани стоит на фоне огромных красных бумажных цветов в перемешку с настоящими красными розами.