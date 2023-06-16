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Наводнения и Грузия – семь городов пострадали за последнее время из-за ливня
Наводнения и Грузия – семь городов пострадали за последнее время из-за ливня
В регионе Кахети борются с последствиями непогоды, где уничтожен урожай, подтоплены жилые дома и десятки автомобилей, повреждена инфраструктура 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T15:35+0400
2023-06-16T15:35+0400
2023-06-16T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Душети, Ахалкалаки, Гори, Кварели, Сигнахи, Лагодехи, Гурджаани – те города Грузии, которые пострадали из-за сильных осадков, града и ливня за последнее время, заявил первый заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Илия Бегиашвили. В регионе Кахети (Восточная Грузия) борются с последствиями непогоды, где уничтожен урожай, подтоплены жилые дома и десятки автомобилей, повреждена инфраструктура. В результате града и проливного дождя реки вышли из берегов, затопив дороги. Селевые потоки создали проблемы и на центральной автомагистрали. По его словам, ликвидационные работы последствий стихии продолжаются как в Гурджаани, так и в близлежащих селах. Базисная инфраструктура – газ, вода, электроэнергия – полностью будет восстановлена к вечеру 16 июня. По поручению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Гурджании в зоне стихийного бедствия находятся замглавы Департамента отношений с регионами администрации правительства Мераб Гамкрелидзе, первый заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Илия Бегиашвили, губернатор Кахети Георгий Аладашвили, и. о. мэра Гурджанни Лери Геленава. Непогода на Востоке Грузии – сильный дождь и град нанесли ущерб Кахети >>Представители власти с утра провели чрезвычайное совещание в здании мэрии и наметили планы действия. Они лично ознакомились с поврежденными районами и встретились с населением. Центральная власть вместе с местной властью активно включена в ликвидационных работах последствий стихии. В круглосуточном режиме идут работы по очистке города. На совещании было принято решение мобилизовать дополнительную технику, чтобы до конца дня очистить поврежденные районы и восстановить коммуникации. По словам губернатора Кахети Георгия Аладашвили, овраги вышли из берегов, вызвав наводнение. По его словам, их периодически очищают, но осадки были настолько большими, что не удалось избежать наводнения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кахети, ахалкалаки, гори, непогода в грузии
Наводнения и Грузия – семь городов пострадали за последнее время из-за ливня
15:35 16.06.2023 (обновлено: 15:40 16.06.2023)
В регионе Кахети борются с последствиями непогоды, где уничтожен урожай, подтоплены жилые дома и десятки автомобилей, повреждена инфраструктура
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Душети, Ахалкалаки, Гори, Кварели, Сигнахи, Лагодехи, Гурджаани – те города Грузии, которые пострадали из-за сильных осадков, града и ливня за последнее время, заявил первый заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Илия Бегиашвили.
В регионе Кахети (Восточная Грузия) борются с последствиями непогоды, где уничтожен урожай, подтоплены жилые дома и десятки автомобилей, повреждена инфраструктура. В результате града и проливного дождя реки вышли из берегов, затопив дороги. Селевые потоки создали проблемы и на центральной автомагистрали.
"Мы остаемся в зоне стихии. Подключены все соответствующие ведомства. Прошлый месяц оказался довольно сложным. Вы знаете, что обильные осадки идут минимум в два дня раз. Стихия была в Душети, Ахалкалаки, Гори, Кварели, Сигнахи, Лагодехи, на этот раз боремся со стихией в Гурджаани", – заявил Бегиашвили.
По его словам, ликвидационные работы последствий стихии продолжаются как в Гурджаани, так и в близлежащих селах. Базисная инфраструктура – газ, вода, электроэнергия – полностью будет восстановлена к вечеру 16 июня.
По поручению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Гурджании в зоне стихийного бедствия находятся замглавы Департамента отношений с регионами администрации правительства Мераб Гамкрелидзе, первый заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Илия Бегиашвили, губернатор Кахети Георгий Аладашвили, и. о. мэра Гурджанни Лери Геленава.
Представители власти с утра провели чрезвычайное совещание в здании мэрии и наметили планы действия. Они лично ознакомились с поврежденными районами и встретились с населением.
Центральная власть вместе с местной властью активно включена в ликвидационных работах последствий стихии. В круглосуточном режиме идут работы по очистке города.
На совещании было принято решение мобилизовать дополнительную технику, чтобы до конца дня очистить поврежденные районы и восстановить коммуникации.
По словам губернатора Кахети Георгия Аладашвили, овраги вышли из берегов, вызвав наводнение. По его словам, их периодически очищают, но осадки были настолько большими, что не удалось избежать наводнения.