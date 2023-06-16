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Протест горняков в Чиатура: руководство пошло на некоторые уступки
Протест горняков в Чиатура: руководство пошло на некоторые уступки
Компания Georgian Manganese Holdin согласилась увеличить зарплату на 5% 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T13:03+0400
2023-06-16T13:03+0400
2023-06-16T13:30+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Соглашение между протестующими горняками в Чиатура (Имерети) и их руководством достигнуто, однако активные переговоры продолжаются.Забастовка горняков в Читатура продолжается больше десяти дней. На седьмой день протеста девять бастующих объявили голодовку. Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holdin, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке. Как сообщает телекомпания "Рустави-2", компания согласилась увеличить зарплату на 5%. Что касается возвращения на старый рабочий график, то переговоры по этому вопросу продолжаются.Параллельно компания предлагает всем рабочим возобновить работу и готова выплатить 100% зарплаты. А бонусы будут определены после обновления производства с учетом экономической эффективности. Что касается сотрудников, которые откажутся от работы и продолжат забастовку, компания до завершения процесса медиации продлит специальный рабочий режим до 1 августа и выплатит 60% зарплаты. По инициативе Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии к процессу решения вопроса была привлечена Служба трудовой инспекции и назначен посредник. Десятый день протеста горняков – в Чиатура прибыл народный защитник Грузии>>В рамках процесса медиации уже состоялись встречи как с представителями сотрудников, так и с руководством компании. Медиация предполагает примирение позиций сторон и поиск альтернативных решений спорных вопросов. В Минздраве заявляют, что в процессе будут полностью учтены интересы обеих сторон. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, чиатура, имерети, минздрав
Протест горняков в Чиатура: руководство пошло на некоторые уступки
13:03 16.06.2023 (обновлено: 13:30 16.06.2023)
Компания Georgian Manganese Holdin согласилась увеличить зарплату на 5%
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Соглашение между протестующими горняками в Чиатура (Имерети) и их руководством достигнуто, однако активные переговоры продолжаются.
Забастовка горняков в Читатура продолжается больше десяти дней. На седьмой день протеста девять бастующих объявили голодовку. Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holdin, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке.
Как сообщает телекомпания "Рустави-2
", компания согласилась увеличить зарплату на 5%. Что касается возвращения на старый рабочий график, то переговоры по этому вопросу продолжаются.
Параллельно компания предлагает всем рабочим возобновить работу и готова выплатить 100% зарплаты. А бонусы будут определены после обновления производства с учетом экономической эффективности.
Что касается сотрудников, которые откажутся от работы и продолжат забастовку, компания до завершения процесса медиации продлит специальный рабочий режим до 1 августа и выплатит 60% зарплаты.
По инициативе Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии к процессу решения вопроса была привлечена Служба трудовой инспекции и назначен посредник.
В рамках процесса медиации уже состоялись встречи как с представителями сотрудников, так и с руководством компании. Медиация предполагает примирение позиций сторон и поиск альтернативных решений спорных вопросов. В Минздраве заявляют, что в процессе будут полностью учтены интересы обеих сторон.
Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом.
Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди".
Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки.
Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.