https://sputnik-georgia.ru/20230615/desyatyy-den-protesta-gornyakov--v-chiatura-pribyl-narodnyy-zaschitnik-gruzii-278623641.html

Десятый день протеста горняков – в Чиатура прибыл народный защитник Грузии

Десятый день протеста горняков – в Чиатура прибыл народный защитник Грузии

Бастующие готовы пойти на уступки, но ждут ответных шагов со стороны руководства компании, заявил омбудсмен 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T21:26+0400

2023-06-15T21:26+0400

2023-06-15T21:26+0400

грузия

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чиатура

леван иоселиани

омбудсмен

народный защитник грузии

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани встретился с бастующими горняками в Чиатура (регион Имерети) и лично выслушал их требования, сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена. Забастовка горняков в Читатура продолжается десятый день. На седьмой день протеста девять бастующих объявили голодовку. Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holdin, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке. По его словам, бастующие готовы пойти на уступки, но ждут ответных шагов со стороны руководства компании. "Самое главное, что я увидел, это то, что эти люди не настроены радикально. Они готовы пойти на уступки, но в то же время призывают другую сторону пойти на уступки и разделить их требования. Я знаю, что над этим вопросом работает назначенный государством посредник", – заявил Иоселиани. Как подчеркнул обмудсмен, голодовка девяти горянков продолжается уже четверый день, а на месте нет врача, который следил бы за их здоровьем. Среди основных требований протестующих – возвращение к прежнему графику и увеличение зарплаты. В свою очередь компания настаивает на новом графике работы, отмечая, что при этом заработная плата работников, часы отдыха и рабочего времени остаются неизменными. Как сообщили в Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, по инициативе министерства к процессу решения вопроса была привлечена Служба трудовой инспекции и назначен посредник. Протест горняков в Чиатура: на какие уступки готова пойти компания? >>В рамках процесса медиации уже состоялись встречи как с представителями сотрудников, так и с руководством компании. Медиация предполагает примирение позиций сторон и поиск альтернативных решений спорных вопросов. В Минздраве заявляют, что в процессе будут полностью учтены интересы обеих сторон. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, чиатура, леван иоселиани, омбудсмен, народный защитник грузии