Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230616/ubiystvo-bezdomnoy-sobaki-na-yuge-gruzii---obvinyaemyy-zaderzhan-278636852.html
Убийство бездомной собаки на юге Грузии – обвиняемый задержан
Убийство бездомной собаки на юге Грузии – обвиняемый задержан
Злоумышленник выстрелил в лежачую собаку из машины, а затем вышел и еще несколькими выстрелами добил раненое животное 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T10:43+0400
2023-06-16T10:46+0400
происшествия
грузия
новости
квемо картли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324208_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_ad8f8955e242d8a9c3cef5159f2ac1d9.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Обвиняемый в убийстве бездомной собаки в городе Цалка (регион Квемо Картли) задержан, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на МВД Грузии. В соцсети распространилось видео, на котором видно, как в лежачую бездомную собаку выстрелили из машины, а затем злоумышленник вышел из автомобиля и еще несколькими выстрелами добил раненое животное.Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание животных", преступление предполагает следующее наказание: общественно полезный труд сроком от 120 до 240 часов, домашний арест на срок от шести месяцев до года, штраф или лишение свободы на срок до одного года.Полиция возбудила уголовное дело из-за убийства бродячей собаки в Тбилиси&gt;&gt;Подобный инцидент произошел и в Тбилиси, в спальном районе Вазисубани. В соцсети 9 июня появилось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина убил бродячую собаку на глазах у свидетелей.По словам очевидцев, собака залаяла на прохожего, после чего тот застрелил ее. Убийство животного произошло на глазах у детей.Пользователи соцсетей требуют жестокого наказания для виновного.В воскресенье, 18 июня, в Тбилиси анонсирована акция в поддержку бездомных животных. Мероприятие начнется в 19 часов перед зданием парламента на проспекте Руставели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
квемо картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324208_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_97717f84a428675a7e15bea8d5b1bb06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, квемо картли
происшествия, грузия, новости, квемо картли

Убийство бездомной собаки на юге Грузии – обвиняемый задержан

10:43 16.06.2023 (обновлено: 10:46 16.06.2023)
© photo: SputnikРуки в наручниках
Руки в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2023
© photo: Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Злоумышленник выстрелил в лежачую собаку из машины, а затем вышел и еще несколькими выстрелами добил раненое животное
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Обвиняемый в убийстве бездомной собаки в городе Цалка (регион Квемо Картли) задержан, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на МВД Грузии.
В соцсети распространилось видео, на котором видно, как в лежачую бездомную собаку выстрелили из машины, а затем злоумышленник вышел из автомобиля и еще несколькими выстрелами добил раненое животное.
Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание животных", преступление предполагает следующее наказание: общественно полезный труд сроком от 120 до 240 часов, домашний арест на срок от шести месяцев до года, штраф или лишение свободы на срок до одного года.
Полиция возбудила уголовное дело из-за убийства бродячей собаки в Тбилиси>>
Подобный инцидент произошел и в Тбилиси, в спальном районе Вазисубани. В соцсети 9 июня появилось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина убил бродячую собаку на глазах у свидетелей.
По словам очевидцев, собака залаяла на прохожего, после чего тот застрелил ее. Убийство животного произошло на глазах у детей.
Пользователи соцсетей требуют жестокого наказания для виновного.
В воскресенье, 18 июня, в Тбилиси анонсирована акция в поддержку бездомных животных. Мероприятие начнется в 19 часов перед зданием парламента на проспекте Руставели.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0