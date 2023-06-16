https://sputnik-georgia.ru/20230616/ubiystvo-bezdomnoy-sobaki-na-yuge-gruzii---obvinyaemyy-zaderzhan-278636852.html
Убийство бездомной собаки на юге Грузии – обвиняемый задержан
Убийство бездомной собаки на юге Грузии – обвиняемый задержан
Злоумышленник выстрелил в лежачую собаку из машины, а затем вышел и еще несколькими выстрелами добил раненое животное 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T10:43+0400
2023-06-16T10:43+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Обвиняемый в убийстве бездомной собаки в городе Цалка (регион Квемо Картли) задержан, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на МВД Грузии. В соцсети распространилось видео, на котором видно, как в лежачую бездомную собаку выстрелили из машины, а затем злоумышленник вышел из автомобиля и еще несколькими выстрелами добил раненое животное.Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание животных", преступление предполагает следующее наказание: общественно полезный труд сроком от 120 до 240 часов, домашний арест на срок от шести месяцев до года, штраф или лишение свободы на срок до одного года.Полиция возбудила уголовное дело из-за убийства бродячей собаки в Тбилиси>>Подобный инцидент произошел и в Тбилиси, в спальном районе Вазисубани. В соцсети 9 июня появилось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина убил бродячую собаку на глазах у свидетелей.По словам очевидцев, собака залаяла на прохожего, после чего тот застрелил ее. Убийство животного произошло на глазах у детей.Пользователи соцсетей требуют жестокого наказания для виновного.В воскресенье, 18 июня, в Тбилиси анонсирована акция в поддержку бездомных животных. Мероприятие начнется в 19 часов перед зданием парламента на проспекте Руставели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, квемо картли
происшествия, грузия, новости, квемо картли
Убийство бездомной собаки на юге Грузии – обвиняемый задержан
10:43 16.06.2023 (обновлено: 10:46 16.06.2023)
Злоумышленник выстрелил в лежачую собаку из машины, а затем вышел и еще несколькими выстрелами добил раненое животное
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Обвиняемый в убийстве бездомной собаки в городе Цалка (регион Квемо Картли) задержан, сообщает телекомпания "Имеди" со ссылкой на МВД Грузии.
В соцсети распространилось видео, на котором видно, как в лежачую бездомную собаку выстрелили из машины, а затем злоумышленник вышел из автомобиля и еще несколькими выстрелами добил раненое животное.
Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание животных", преступление предполагает следующее наказание: общественно полезный труд сроком от 120 до 240 часов, домашний арест на срок от шести месяцев до года, штраф или лишение свободы на срок до одного года.
Подобный инцидент произошел и в Тбилиси, в спальном районе Вазисубани. В соцсети 9 июня появилось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина убил бродячую собаку на глазах у свидетелей.
По словам очевидцев, собака залаяла на прохожего, после чего тот застрелил ее. Убийство животного произошло на глазах у детей.
Пользователи соцсетей требуют жестокого наказания для виновного.
В воскресенье, 18 июня, в Тбилиси анонсирована акция в поддержку бездомных животных. Мероприятие начнется в 19 часов перед зданием парламента на проспекте Руставели.