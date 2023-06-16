https://sputnik-georgia.ru/20230616/v-tsentre-tbilisi-vremenno-ogranichat-dvizhenie-avtotransporta-278657175.html

В центре Тбилиси временно ограничат движение автотранспорта

В центре Тбилиси временно ограничат движение автотранспорта

В период действия ограничений транспортные средства смогут ездить с проспекта Шота Руставели в направлении улицы Реваза Табукашвили по улице Антона Пурцеладзе 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T19:49+0400

2023-06-16T19:49+0400

2023-06-16T19:49+0400

грузия

новости

общество

шота руставели

ладо гудиашвили

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Телевизионные съемки станут причиной ограничения передвижения автомобилей по улицам Ладо Гудиашвили и Арчила Джорджадзе в центре Тбилиси 17 июня, сообщается на сайте столичной мэрии. По информации мэрии, с 06:00 до 11:00 часов улица Гудиашвили закроется. Речь об участке дороги между улицами Арчила Джорджадзе и Антона Пурцеладзе. Кроме того, с 07:00 до 08:00 часов движение в обе стороны будет ограничено и на улице Арчила Джорджадзе. Движение на одной из центральных площадей Тбилиси временно будет ограничено >>В период действия ограничений транспортные средства смогут ездить с проспекта Шота Руставели в направлении улицы Реваза Табукашвили по улице Антона Пурцеладзе. С улицы Табукашвили в сторону проспекта Руставели водители будут передвигаться по улице Гии Чантурия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шота руставели, ладо гудиашвили, тбилиси