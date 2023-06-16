https://sputnik-georgia.ru/20230616/vsemirnyy-bank-ozhidaet-snizheniya-tempa-rosta-ekonomiki-gruzii-278631107.html

Всемирный банк ожидает снижения темпа роста экономики Грузии

Всемирный банк ожидает снижения темпа роста экономики Грузии

В глобальном плане Всемирный банк прогнозирует снижение роста мировой экономики с 3,1% до 2,1% 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T07:01+0400

2023-06-16T07:01+0400

2023-06-16T07:50+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Всемирный банк Грузии, несмотря на рост экономики (7,3%) за четыре месяца, ожидает снижения темпа ее роста в ближайшем будущем, говорится в отчете международного финансового института. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, рост ВВП в апреле 2023 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-апреле 2023 года составил 7,3%. В то же время отмечается, что низкий уровень инфляции, достигший в мае отметки в 1,5% из-за низких международных цен и укрепления курса национальной валюты лари, сохранится ниже целевого уровня в 3% при условии жесткой монетарной политики. При этом отмечено, что существующие риски сбалансированы с одной стороны тем, что изменение притока денежных средств вместе с ужесточением глобальных условий может оказать негативное влияние на курс лари и потенциально на макрофинансовую стабильность из-за высокого уровня долларизации, а с другой стороны – приток денежных средств может продолжиться на более долгий срок, и Грузия получит доход от обновления торговых связей и транспортных коридоров. Премьер: мир в Грузии – залог экономического роста >>Между тем в глобальном плане Всемирный банк прогнозирует снижение роста мировой экономики с 3,1% до 2,1%, а в странах с формирующимися рынками и развивающихся странах – с 4,1% до 2,9%. При этом в странах с ведущей экономикой предполагается снижение роста с 2,6% до 0,7%. При этом для них окажется решающим ужесточение монетарной политики и рост цен на энергоресурсы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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