https://sputnik-georgia.ru/20230605/premer-mir-v-gruzii--zalog-ekonomicheskogo-rosta-278302027.html

Премьер: мир в Грузии – залог экономического роста

Премьер: мир в Грузии – залог экономического роста

Данные экономического роста очень обнадеживающие и позитивные на фоне текущей геополитической ситуации, заявил премьер 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T20:13+0400

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грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Положительная динамика роста экономики в основном связана с мирным периодом в Грузии и правильной политикой правительства, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Экономика Грузии продолжает расти – рост в апреле 2023 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-апреле 2023 года составил 7,3%. По словам премьера, данные экономического роста очень обнадеживающие и позитивные на фоне текущей геополитической ситуации. "В январе-апреле наш экономический рост составляет 7,3%, что является одним из примерных во всем мире", – сказал премьер. Гарибашвили напомнил, что в прошлом месяце рост был зафиксирован в строительном секторе, финансовой, страховой деятельности, транспорте, складском хозяйстве, информации и связи. Какие последствия для экономики Грузии принесут санкции против России >>"Вообще в целом у нас очень положительная динамика, и, конечно, это нужно сохранить", – сказал он. Кроме того, по информации премьера, объем экспорта в апреле увеличился на 20%, а рост доходов от туризма в первом квартале года превысил 100%. Также оборот в бизнес-секторе в первом квартале 2023 года вырос примерно на 15% и составил 44 миллиарда лари. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за апрель >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили