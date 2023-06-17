https://sputnik-georgia.ru/20230617/festival-endemicheskikh-vin-otkryvaetsya-v-bolnisi--278666258.html

Фестиваль эндемических вин открывается в Болниси

Фестиваль эндемических вин открывается в Болниси

В мероприятии примут участие более 70 винодельческих компаний 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T13:50+0400

2023-06-17T13:50+0400

2023-06-17T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Фестиваль вин с защищенным наименованием происхождения открывается в городе Болниси 17 июня, сообщают организаторы. Вина с защищенным наименование – это вина, производимые из винограда, выращиваемого в одном конкретном регионе. Контроль качества таких вин включает в себя учет урожайности, места произрастания виноградников, сортов и методов виноделия. В фестивале примут участие более 70 винодельческих компаний, которые представят посетителям свою продукцию. Кроме того, планируется конкурс, в рамках которого вина оценят специально приглашенные сомелье и эксперты. По его итогам будут распределены три золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Сам фестиваль пройдет в немецком районе города. Название Болниси историческое, город вернул его лишь в 1943 году. С 1818 по 1921 год поселение носило название Катериненфельд, а с 1921 по 1943 год – Люксембург. Катериненфельд был основан немецкими колонистами, и в городе до сегодняшнего дня сохранены постройки того времени. Грузия приняла участие в международной выставке вин в Дании >>В рамках фестиваля в немецком районе города откроют грузино-немецкий дом вина, где будут представлены вина, производимые в районе. Фестиваль завершится концертом популярной грузинской фолк-рок группы "33А". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

болниси

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