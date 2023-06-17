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Грузинский мед завоевал высшую награду на международном конкурсе в Лондоне

Грузинский мед завоевал высшую награду на международном конкурсе в Лондоне

"Мед Ниноцминда-Алпида" завоевал награду в номинации качества 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T12:10+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Грузинский мед завоевал высшую награду – платиновую медаль на международном конкурсе меда London Honey Awards 2023 в столице Великобритании, сообщили в пресс-службе министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. "Мед Ниноцминда-Алпида", произведенный сельскохозяйственным кооперативом "Коди", завоевал награду в номинации качества. Международный конкурс проводится в Лондоне ежегодно. Это один из престижных конкурсов в сфере производства меда. Ежегодно в нем участвуют более 250 производителей из разных стран мира. Конкурс объединяет две номинации – качество меда и упаковка (дизайн). В конкурсе имеют право участвовать предприниматели, которые производят и реализуют только собственную продукцию. Грузинский кооператив впервые представил свою продукцию на этом конкурсе в 2021 году. Тогда "Мед Ниноцминда-Алпида" завоевал серебряную медаль, как и в 2022 году. Сельскохозяйственный кооператив "Коди"Сельскохозяйственный кооператив "Коди" был основан в 2017 году по инициативе четверых пчеловодов. Сегодня в кооперативе 11 членов, в том числе четверо женщин. В 2017 году в рамках программы льготного агрокредитования кооператив приобрел 40 пчелосемей, 100 ульев и три установки перерабатывающего цеха, а в рамках государственной программы пчеловодства получил 100 новых ульев. Кроме того, за счет гранта Австрийского агентства развития для цеха было закуплено дополнительное оборудование и устроена производственная линия по переработке меда. Товарный знак кооператива – "Алпида". Кооператив производит различные виды продукции: "Мед Ниноцминда", "Мед Ахалцихе", "Майский мед", "Мед Анатали", пчелиное молоко и пыльцу. Проект "Обновленные регионы" дает новые перспективы – министр инфраструктуры Грузии>>В 2020 году кооператив зарегистрировал "Мед Ниноцминда" как продукт с географическим указанием в Национальном центре интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти". "Мед Ниноцминда" отмечен знаком "Грузинское качество" и "Качество по географическому признаку" Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, а также "Агроэкологическое качество" Ассоциации биологических хозяйств "Элкана". В 2018-2021 годах кооператив получил гранты разных международных организаций, что позволило ему увеличить первичное производство и качество, а также внедрить на предприятии стандарт HACCP (система анализа рисков и критически контрольных точек, прим.). С 2018 года мед, производимый кооперативом "Коди", полностью соответствует грузинским и европейским требованиям как по качеству, так и по безопасности. В 2022 году на предприятии внедрена новая технология, которая позволила производителю сохранить высокое качество натурального меда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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