https://sputnik-georgia.ru/20230617/kak-v-gruzii-menyayut-pravila-dlya-zaklyuchennykh--parlament-obsuzhdaet-proekt-278663521.html

Как в Грузии меняют правила для заключенных – парламент обсуждает проект

Как в Грузии меняют правила для заключенных – парламент обсуждает проект

Согласно законопроекту, льготы для специальных подразделений пенитенциарной системы распространятся на всех сотрудников тюрем 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T12:49+0400

2023-06-17T12:49+0400

2023-06-17T12:49+0400

грузия

новости

общество

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Парламент в Грузии утвердил проект обновленного Кодекса о заключении, который будет носить название "Пенитенциарный кодекс" – он предполагает введение новшеств для отбывающих уголовное наказание в Грузии. Первое чтение предполагало утверждение самой идеи проекта, основная работа над изменением законодательства будет проходить при его рассмотрении во втором чтении. Обновленный кодекс предусматривает реформу самой системы исполнения наказаний и коснется как сотрудников, так и заключенных. Премьер-министр Грузии: пытки и страдания не вернутся в нашу страну >>В частности, упраздняется деление служб на специальные и гражданские. Льготы для специальных подразделений пенитенциарной системы распространятся на всех сотрудников тюрем. Это касается как гособеспечения и компенсаций, так и страхования, требований к образованию и званий. При этом для всех сотрудников будут действовать одинаковые правила, касающиеся участия в акциях протеста, предвыборных кампаниях, политической активности и так далее. Зарплата для всех сотрудников системы отбывания наказаний будет начисляться в зависимости от должности, звания и срока работы. Остальные новшества коснутся непосредственно тюрем и прав заключенных. Так, во всех тюрьмах Грузии к 2026 году на каждого заключенного будет полагаться 4 квадратных метра вместо трех, как это прописано в действующем законодательстве. Новые правила для заключенных: что изменится в Грузии? >>Кроме того, во всех тюрьмах появятся специальные комнаты без камер и систем прослушки, в которых заключенные смогут встретиться с Народным защитником или представителями Специальной превенционной группы. Однако при этом будет обеспечиваться безопасность встреч. Наблюдать за заключенными будет запрещено в общих душевых и туалетах тюрем. Исключение составят случаи, когда есть риск самоубийства или членовредительства со стороны заключенного. Также по закону против заключенных в закрытых пространствах не будут больше применять слезоточивый газ, его же нельзя будет применять против уже задержанных заключенных. Новшества в тюрьмах Для заключенных будут введены новые правила для свиданий. Правом на долгосрочное свидание могут воспользоваться с 2025 года все заключенные, кроме тех, кто помещен в одиночную камеру или поступил менее трех месяцев назад. Также заключенным, отбывающим наказание в тюрьмах для заключенных особого риска, предоставят два раза в год право на видеосвидание с членами семьи. Заключенные также получат право менять один вид свидания на другой. Все свидания будут бесплатными. Новшество коснется и телефонных звонков: установленные тюрьмами максимальные лимиты будут признаны минимальными. Заключенные также смогут звонить и переписываться с отбывающими наказание родственниками. При этом родственники заключенных могут отказаться от получения писем, посылок и звонков из тюрьмы по желанию. На данный момент по закону таким правом пользуются только женщины – жертвы семейного насилия. Кроме того, еще одним новшеством для заключенных станет свободное приобретение телевизора или радиоприемника в тюремном магазине. На сегодняшний день на это нужно разрешение начальника тюрьмы. Однако осужденный может лишиться своей вещи, если он мешает сокамерникам, тогда телевизор или радиоприемник отдадут родственникам заключенного на свободе. Также изменится и срок помещения заключенных в тюрьму подготовки к выходу на свободу. Теперь все заключенные, в том числе и женщины, будут попадать туда за год до окончания своего срока наказания. Также все заключенные, кроме находящихся в тюрьме особого риска, получат право на получение высшего образования из тюрьмы. Оно может быть письменным (вуз присылает список учебной литературы для самостоятельного изучения и прохождения экзамена) или дистанционным (онлайн, при помощи компьютера). За заключенными после освобождения будет следить бюро пробации, которое, помимо районных органов власти, будет получать информацию о местожительстве заключенного, о его трудоспособности и специальности. Проект вступит в силу после принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом Грузии, при этом окончательно он будет задействован после 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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