https://sputnik-georgia.ru/20230617/novogo-glavu-mid-turtsii-priglasili-v-gruziyu-278671876.html

Нового главу МИД Турции пригласили в Грузию

Нового главу МИД Турции пригласили в Грузию

Дарчиашвили еще раз поздравил главу МИД Турции с назначением на должность 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T21:21+0400

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илья дарчиашвили

мевлют чавушоглу

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили пригласил своего турецкого коллегу Хакана Фидана в Грузию во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба МИД Грузии. После инаугурации на свой третий срок в качестве президента Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган сменил вице-президента и 15 из 17 министров своего кабинета. Хакан Фидан был назначен министром иностранных дел вместо Мевлюта Чавушоглу. По данным пресс-службы, в ходе разговора Дарчиашвили еще раз поздравил главу МИД Турции с назначением на указанную должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности, пригласив того в Грузию.Какие курорты выбирают граждане Грузии для отдыха летом 2023? >>В ходе телефонного разговора министры еще раз подтвердили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Грузией и Турцией и подчеркнули важность обмена визитами на высоком уровне между двумя странами. Кроме того, была подчеркнута важность сотрудничества между двумя странами для управления мирными процессами в регионе, обеспечения стабильного и устойчивого развития региона. Министры также положительно оценили сотрудничество Грузии и Турции в трехстороннем формате Грузия-Турция-Азербайджан и выразили готовность встретиться в рамках трехстороннего министерского совещания. Грузия и Турция — стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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илья дарчиашвили, мевлют чавушоглу, турция, грузия, новости, политика