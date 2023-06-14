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Какие курорты выбирают граждане Грузии для отдыха летом 2023?
Какие курорты выбирают граждане Грузии для отдыха летом 2023?
Эта страна многие годы лидирует в запросах грузинских турфирм по выездному туризму 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T16:01+0400
2023-06-14T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Большинство граждан Грузии традиционно выбирают отдых на морских курортах Турции в 2023 году, заявил основатель туристического агентства Turebi.ge Ника Гоголадзе. Турция многие годы лидирует в запросах грузинских турфирм по выездному туризму. По данным Национальной администрации туризма, на долю Турции пришлась 55,6% выездного туризма в 2022 году, соседнюю страну посетили 941,4 тысячи граждан Грузии.По его словам, это статистика лишь его агентства, которую удалось собрать за счет того, что в день у сайта 3-4 тысячи потребителей. Гоголадзе отметил, что по сравнению с прошлыми годами, среди грузинских путешественников вырос спрос на Кипр и Грецию, которым Турция немного уступает по цене. Миллионы зрителей Euronews узнают о красотах Аджарии >>Так, отдых в Турции в хорошей пятизвездочной гостинице стоит от 2 тысяч лари, плюс цена рейсов в оба конца 800-1000 лари в июле-августе. Этот период считается самым восстребованным и дорогим для путешествий на морские курорты, отметил Гоголадзе. Что касается Кипра и Греции, по его словам, стоимость тура на человека в Айя-Напа, Халкидики или на Крит составляет от 1,2-1,3 тысячи лари. Также в этом году очень популярными стали курорты Италии. Билеты стоят 600-800 лари (в оба конца), тур – 2,5 тысячи лари на человека. Тем временем молодежь Грузии, по словам Гоголадзе, больше выбирает европейские направления и при этом сама планирует свой досуг, не покупая туров."Но морские курорты и морские направления – это направления, где нужно турагентство, потому что в противном случае отдых вам может обойтись в два раза дороже", – утверждает Гоголадзе.По словам эксперта, когда турагентство вместе с партнерами собирает пакет, то цены на услуги в этом случае сравнительно ниже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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турция, италия, кипр, экономика, грузия, туризм, новости
турция, италия, кипр, экономика, грузия, туризм, новости
Какие курорты выбирают граждане Грузии для отдыха летом 2023?
Эта страна многие годы лидирует в запросах грузинских турфирм по выездному туризму
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Большинство граждан Грузии традиционно выбирают отдых на морских курортах Турции в 2023 году, заявил основатель туристического агентства Turebi.ge Ника Гоголадзе.
Турция многие годы лидирует в запросах грузинских турфирм по выездному туризму. По данным Национальной администрации туризма, на долю Турции пришлась 55,6% выездного туризма в 2022 году, соседнюю страну посетили 941,4 тысячи граждан Грузии.
"Направления распределены так: около 15% обращаемости у Турции, Италия – 12%, Кипр – примерно 10%, Греция – 9-10%, Египет и Испания – 6-7%, арабское направление – 5%, Австрия, Чехия, Венгрия – 5-6% и Франция – 5%. Я привел те локации, на которые спрос сравнительно высокий", – сказал Гоголадзе в эфире Медиаплатформы BMG.
По его словам, это статистика лишь его агентства, которую удалось собрать за счет того, что в день у сайта 3-4 тысячи потребителей.
Гоголадзе отметил, что по сравнению с прошлыми годами, среди грузинских путешественников вырос спрос на Кипр и Грецию, которым Турция немного уступает по цене.
Так, отдых в Турции в хорошей пятизвездочной гостинице стоит от 2 тысяч лари, плюс цена рейсов в оба конца 800-1000 лари в июле-августе. Этот период считается самым восстребованным и дорогим для путешествий на морские курорты, отметил Гоголадзе.
Что касается Кипра и Греции, по его словам, стоимость тура на человека в Айя-Напа, Халкидики или на Крит составляет от 1,2-1,3 тысячи лари.
Также в этом году очень популярными стали курорты Италии. Билеты стоят 600-800 лари (в оба конца), тур – 2,5 тысячи лари на человека.
"Изменилось и направление отдыха в Италии: если раньше для познавательных туров выбирали Рим и другие города, то сейчас актуально морское направление. От Неаполя до Палермо – этот регион полностью освоен и загружен", – сказал он.
Тем временем молодежь Грузии, по словам Гоголадзе, больше выбирает европейские направления и при этом сама планирует свой досуг, не покупая туров.
"Но морские курорты и морские направления – это направления, где нужно турагентство, потому что в противном случае отдых вам может обойтись в два раза дороже", – утверждает Гоголадзе.
По словам эксперта, когда турагентство вместе с партнерами собирает пакет, то цены на услуги в этом случае сравнительно ниже.