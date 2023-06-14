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Какие курорты выбирают граждане Грузии для отдыха летом 2023?

Какие курорты выбирают граждане Грузии для отдыха летом 2023?

Эта страна многие годы лидирует в запросах грузинских турфирм по выездному туризму 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Большинство граждан Грузии традиционно выбирают отдых на морских курортах Турции в 2023 году, заявил основатель туристического агентства Turebi.ge Ника Гоголадзе. Турция многие годы лидирует в запросах грузинских турфирм по выездному туризму. По данным Национальной администрации туризма, на долю Турции пришлась 55,6% выездного туризма в 2022 году, соседнюю страну посетили 941,4 тысячи граждан Грузии.По его словам, это статистика лишь его агентства, которую удалось собрать за счет того, что в день у сайта 3-4 тысячи потребителей. Гоголадзе отметил, что по сравнению с прошлыми годами, среди грузинских путешественников вырос спрос на Кипр и Грецию, которым Турция немного уступает по цене. Миллионы зрителей Euronews узнают о красотах Аджарии >>Так, отдых в Турции в хорошей пятизвездочной гостинице стоит от 2 тысяч лари, плюс цена рейсов в оба конца 800-1000 лари в июле-августе. Этот период считается самым восстребованным и дорогим для путешествий на морские курорты, отметил Гоголадзе. Что касается Кипра и Греции, по его словам, стоимость тура на человека в Айя-Напа, Халкидики или на Крит составляет от 1,2-1,3 тысячи лари. Также в этом году очень популярными стали курорты Италии. Билеты стоят 600-800 лари (в оба конца), тур – 2,5 тысячи лари на человека. Тем временем молодежь Грузии, по словам Гоголадзе, больше выбирает европейские направления и при этом сама планирует свой досуг, не покупая туров."Но морские курорты и морские направления – это направления, где нужно турагентство, потому что в противном случае отдых вам может обойтись в два раза дороже", – утверждает Гоголадзе.По словам эксперта, когда турагентство вместе с партнерами собирает пакет, то цены на услуги в этом случае сравнительно ниже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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