https://sputnik-georgia.ru/20230617/obvinyaemyy-v-ubiystve-sobaki-v-gruzii-mozhet-provesti-v-tyurme-god--podrobnosti----278671707.html
Обвиняемый в убийстве собаки в Грузии может провести в тюрьме год – подробности
Обвиняемый в убийстве собаки в Грузии может провести в тюрьме год – подробности
Обвиняемый из охотничьего ружья застрелил бездомную собаку в городе Цалка 17.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-17T20:40+0400
2023-06-17T20:40+0400
2023-06-17T20:40+0400
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преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в жестоком обращении с животным в городе Цалка в регионе Квемо Картли одному человеку. По данным следствия, обвиняемый в городе Цалка из охотничьего ружья 15 июня застрелил бездомную собаку. Убийство бездомной собаки на юге Грузии – обвиняемый задержан >>В соцсети распространилось видео, на котором видно, как в лежачую бездомную собаку выстрелили из машины, а затем мужчина вышел из автомобиля и еще несколькими выстрелами добил раненое животное.Теперь обвиняемому в случае подтверждения вины грозит до 1 года лишения свободы. Прокуратура уже обратилась в суд для избрания ему меры пресечения.В воскресенье, 18 июня, в Тбилиси анонсирована акция в поддержку бездомных животных. Мероприятие начнется перед зданием парламента на проспекте Руставели в 19:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, собаки, собака, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, собаки, собака, преступность в грузии
Обвиняемый в убийстве собаки в Грузии может провести в тюрьме год – подробности
Обвиняемый из охотничьего ружья застрелил бездомную собаку в городе Цалка
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в жестоком обращении с животным в городе Цалка в регионе Квемо Картли одному человеку.
По данным следствия, обвиняемый в городе Цалка из охотничьего ружья 15 июня застрелил бездомную собаку.
В соцсети распространилось видео, на котором видно, как в лежачую бездомную собаку выстрелили из машины, а затем мужчина вышел из автомобиля и еще несколькими выстрелами добил раненое животное.
Теперь обвиняемому в случае подтверждения вины грозит до 1 года лишения свободы. Прокуратура уже обратилась в суд для избрания ему меры пресечения.
В воскресенье, 18 июня, в Тбилиси анонсирована акция в поддержку бездомных животных. Мероприятие начнется перед зданием парламента на проспекте Руставели в 19:00.