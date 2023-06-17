https://sputnik-georgia.ru/20230617/obvinyaemyy-v-ubiystve-sobaki-v-gruzii-mozhet-provesti-v-tyurme-god--podrobnosti----278671707.html

Обвиняемый в убийстве собаки в Грузии может провести в тюрьме год – подробности

Обвиняемый в убийстве собаки в Грузии может провести в тюрьме год – подробности

Обвиняемый из охотничьего ружья застрелил бездомную собаку в городе Цалка 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T20:40+0400

2023-06-17T20:40+0400

2023-06-17T20:40+0400

происшествия

грузия

новости

собаки

собака

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24752/23/247522392_0:92:3001:1780_1920x0_80_0_0_48285272d8c8707de43aa21ccd84bc64.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в жестоком обращении с животным в городе Цалка в регионе Квемо Картли одному человеку. По данным следствия, обвиняемый в городе Цалка из охотничьего ружья 15 июня застрелил бездомную собаку. Убийство бездомной собаки на юге Грузии – обвиняемый задержан >>В соцсети распространилось видео, на котором видно, как в лежачую бездомную собаку выстрелили из машины, а затем мужчина вышел из автомобиля и еще несколькими выстрелами добил раненое животное.Теперь обвиняемому в случае подтверждения вины грозит до 1 года лишения свободы. Прокуратура уже обратилась в суд для избрания ему меры пресечения.В воскресенье, 18 июня, в Тбилиси анонсирована акция в поддержку бездомных животных. Мероприятие начнется перед зданием парламента на проспекте Руставели в 19:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, собаки, собака, преступность в грузии