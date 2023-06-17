https://sputnik-georgia.ru/20230617/srednyaya-zarplata-v-gruzii-poslednie-dannye-278663779.html

Средняя зарплата в Грузии: последние данные

Средняя зарплата в Грузии: последние данные

Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в первом квартале 2023 года составила 2 026 лари 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T09:01+0400

2023-06-17T09:01+0400

2023-06-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в первом квартале 2023 года составила 1 716,6 лари, что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за январь-март 2023 года составила 1 759,1 лари, что на 18,9% выше аналогичного показателя прошлого года. Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в первом квартале 2023 года выросла на 18,1% и составила 1 643,2 лари. Число трудоустроенных в бизнес-секторе Грузии растет >>По данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в первом квартале 2023 года составила 2 026 лари, а наименьший – в региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (912,7 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в первом квартале 2023 года: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В первом квартале 2023 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 053,4 лари, тогда как женщин – 1 375,7 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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