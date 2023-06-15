https://sputnik-georgia.ru/20230615/chislo-trudoustroennykh-v-biznes-sektore-gruzii-rastet-278536256.html

Число трудоустроенных в бизнес-секторе Грузии растет

Число трудоустроенных в бизнес-секторе Грузии растет

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за первый квартал составила 1 759,1 лари (677 долларов) 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T09:01+0400

2023-06-15T09:01+0400

2023-06-15T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в первом квартале 2023 года в Грузии составило 716,1 тысячи человек, что на 6,3% больше, чем в январе марте 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Из общего количества занятых 56,7% составляют мужчины, а 43,3% – женщины.Количество нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 6,3% и составило 677,2 тысячи человек. Расходы на персонал в первом квартале составили 3,6 миллиарда лари, что больше на 26,2% аналогичного показателя за 2022 год, говорится в сообщении.Безработица и занятость в Грузии – новые данные >>Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 1 759,1 лари (677 долларов), что на 279,4 лари больше, чем в прошлом году. В том числе, средняя зарплата женщин составила 1 395,5 лари, что на 208,8 лари больше, чем за январь-март 2022 года.За первый квартал 2023 года в Грузии общий оборот предприятий составил 44,1 миллиарда лари, что на 14,4% больше, чем за январь-март 2022 года.Экономика Грузии продолжает расти – статистика за апрель >>Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 15,9 миллиарда лари, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Средний рост ВВП в Грузии за первый квартал составил 7,1% по сравнению с январем-мартом 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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