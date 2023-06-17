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Землетрясение произошло во Франции: повреждены здания и церкви

Землетрясение произошло во Франции: повреждены здания и церкви

Последнее схожее по магнитуде землетрясение в этом регионе произошло в 1972 году 17.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. По меньшей мере дин человек пострадал, а многие здания получили серьезные повреждения в результате землетрясения во Франции, следует из заявления префектуры Де-Севр в Twitter.Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали на западе Франции накануне вечером, в 18:38 по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 км. Затем в этом районе зафиксировали повторные толчки магнитудой 3,1 и 4,4."Креплением ослабленных зданий занимаются специалисты, переселено 35 человек.", — говорится в сообщении.Так, по информации радиостанции Franceinfo, в городе Курсон в западном департаменте Приморская Шаранта сильно пострадала церковь. А в коммуне Арсе храм лишился части сводов.Зачительные повреждения получила башня церкви в коммуне Ла-Лень, десятки домов признаны непригодными для проживания из-за трещин в стенах. Свыше тысячи человек остались без электричества из-за поврежденной ЛЭП в самой Приморской Шаранте.Как сообщает Франс Пресс, землетрясение магнитудой выше 5 на материковой части Франции последний раз происходило в 2019 году, а в этом регионе — в 1972-м.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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