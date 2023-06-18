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Акция в защиту бездомных животных проходит в центре Тбилиси
Акция в защиту бездомных животных проходит в центре Тбилиси
По словам организаторов акции, они требуют наказания всех, кто жестоко обращается с бездомными животными 18.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-18T20:28+0400
2023-06-18T20:28+0400
2023-06-18T21:10+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. "Защити своего питомца" — под таким лозунгом проходит акция протеста возле здания парламента в Тбилиси, где защитники прав животных и владельцы домашних питомцев требуют ужесточения закона, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Поводом для акции послужило видео, распространенное в Сети, на котором видно, как в лежачую бездомную собаку выстрелили из машины, а затем злоумышленник вышел из автомобиля и еще несколькими выстрелами добил раненое животное. Обвиняемый в убийстве бездомной собаки в городе Цалка (регион Квемо Картли) задержан. Участники акции принесли с собой плакаты с надписями: "Ужесточите закон!", "Накажи убийцу!", "Останови насилие над животными", "Для животных". По словам организаторов акции, они требуют наказания всех, кто жестоко обращается с бездомными животными. "Наше главное требование — наказать преступников, ужесточить закон и раз и навсегда положить конец забою животных в этой стране. Соответственно, мы призываем парламент вовремя принять закон и ужесточить его. Призываю МВД арестовать всех виновных в массовом насилии над животными за последние 10 дней, иначе акции будут продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем цели", — заявил организатор акции Миша Качкачишвили. Обвиняемый в убийстве собаки в Грузии может провести в тюрьме год – подробности >>Подобный инцидент произошел и в Тбилиси, в спальном районе Вазисубани. В соцсети 9 июня появилось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина убил бродячую собаку на глазах у свидетелей. По словам очевидцев, собака залаяла на прохожего, после чего тот застрелил ее. Убийство животного произошло на глазах у детей. Пользователи соцсетей требуют жестокого наказания для виновного.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, животные, домашние животные
Акция в защиту бездомных животных проходит в центре Тбилиси
20:28 18.06.2023 (обновлено: 21:10 18.06.2023)
По словам организаторов акции, они требуют наказания всех, кто жестоко обращается с бездомными животными
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. "Защити своего питомца" — под таким лозунгом проходит акция протеста возле здания парламента в Тбилиси, где защитники прав животных и владельцы домашних питомцев требуют ужесточения закона, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Поводом для акции послужило видео, распространенное в Сети, на котором видно, как в лежачую бездомную собаку выстрелили из машины, а затем злоумышленник вышел из автомобиля и еще несколькими выстрелами добил раненое животное. Обвиняемый в убийстве бездомной собаки в городе Цалка (регион Квемо Картли) задержан.
Участники акции принесли с собой плакаты с надписями: "Ужесточите закон!", "Накажи убийцу!", "Останови насилие над животными", "Для животных".
По словам организаторов акции, они требуют наказания всех, кто жестоко обращается с бездомными животными.
"Наше главное требование — наказать преступников, ужесточить закон и раз и навсегда положить конец забою животных в этой стране. Соответственно, мы призываем парламент вовремя принять закон и ужесточить его. Призываю МВД арестовать всех виновных в массовом насилии над животными за последние 10 дней, иначе акции будут продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем цели", — заявил организатор акции Миша Качкачишвили.
Подобный инцидент произошел и в Тбилиси, в спальном районе Вазисубани. В соцсети 9 июня появилось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина убил бродячую собаку на глазах у свидетелей.
По словам очевидцев, собака залаяла на прохожего, после чего тот застрелил ее. Убийство животного произошло на глазах у детей.
Пользователи соцсетей требуют жестокого наказания для виновного.