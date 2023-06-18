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Базадзе второй раз подряд выиграл чемпионат Европы среди саблистов
Базадзе второй раз подряд выиграл чемпионат Европы среди саблистов
Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022) в десятом подряд престижном турнире неизменно входит в тройку лучших 18.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-18T17:44+0400
2023-06-18T17:44+0400
2023-06-18T20:06+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе стал победителем чемпионата Европы, который проходил в болгарском Пловдиве. Очки, начисленные спортсменам по результатам соревнований, пойдут в счет олимпийской квалификации. Континентальное первенство завершится 18 июня. В полуфинале Базадзе победил турка Энвера Йылдырыма (15:7), а в финале турнира был сильнее венгра Андреаса Сатмара (15:11). Грузинский саблист укрепил свое лидерство в мировом рейтинге >>Сандро Базадзе второй раз подряд завоевал титул чемпиона Европы. В личном первенстве среди мужчин участвовали 50 саблистов. Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022) в десятом подряд престижном турнире (чемпионат мира, чемпионат Европы, Гран-при, Кубок мира) неизменно входит в тройку лучших. Теперь к его победам добавился и командный трофей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, сандро базадзе, чемпионат европы, чемпионат европы по фехтованию
спорт, новости, грузия, сандро базадзе, чемпионат европы, чемпионат европы по фехтованию
Базадзе второй раз подряд выиграл чемпионат Европы среди саблистов
17:44 18.06.2023 (обновлено: 20:06 18.06.2023)
Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022) в десятом подряд престижном турнире неизменно входит в тройку лучших
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе стал победителем чемпионата Европы, который проходил в болгарском Пловдиве.
Очки, начисленные спортсменам по результатам соревнований, пойдут в счет олимпийской квалификации. Континентальное первенство завершится 18 июня.
В полуфинале Базадзе победил турка Энвера Йылдырыма (15:7), а в финале турнира был сильнее венгра Андреаса Сатмара (15:11).
Сандро Базадзе второй раз подряд завоевал титул чемпиона Европы. В личном первенстве среди мужчин участвовали 50 саблистов.
Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022) в десятом подряд престижном турнире (чемпионат мира, чемпионат Европы, Гран-при, Кубок мира) неизменно входит в тройку лучших. Теперь к его победам добавился и командный трофей.