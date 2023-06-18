https://sputnik-georgia.ru/20230618/v-gruzii-zavershilis-komandno-shtabnye-ucheniya-basiani-2023-278686136.html

В Грузии завершились командно-штабные учения "Басиани 2023"

В Грузии завершились командно-штабные учения "Басиани 2023"

Тренинг был направлен на отработку компонентов, необходимых во время боевых действий и оборонительных операций, заявили в Минобороны 18.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-18T23:09+0400

2023-06-18T23:09+0400

2023-06-18T23:09+0400

грузия

новости

политика

министерство обороны грузии

силы обороны грузии

военные учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/01/249334057_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_104f42c96dd814c0f17887d2b1af88d2.jpg

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Учения "Басиани 2023", организованные Восточным командованием Сил обороны Грузии при поддержке Командования подготовки и военного образования, успешно завершились, сообщает пресс-служба Минобороны страны. Учения проводились в течение недели. В "Басиани 2023" приняли участие структурные подразделения Сил обороны и МВД Грузии. В ведомстве отметили, что тренинг направлен на отработку компонентов, необходимых во время боевых действий и оборонительных операций. Командующий силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили получил подробную информацию о назначении, задачах и структуре войск. Почему Грузия не участвует в учениях НАТО: ответ минобороны >>Батальон 5-й артиллерийской бригады обеспечивал огневую поддержку части первой стрелковой бригады в оперативном полевом компоненте. Командно-штабные учения направлены на углубление сотрудничества между подразделениями Сил обороны Грузии и Министерства внутренних дел, совместное планирование операций, скоординированные действия во время оборонительных операций и интеграцию системы управления и контроля в процесс управления операциями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, министерство обороны грузии, силы обороны грузии, военные учения