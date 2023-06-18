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В Грузии завершились командно-штабные учения "Басиани 2023"
В Грузии завершились командно-штабные учения "Басиани 2023"
Тренинг был направлен на отработку компонентов, необходимых во время боевых действий и оборонительных операций, заявили в Минобороны 18.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-18T23:09+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Учения "Басиани 2023", организованные Восточным командованием Сил обороны Грузии при поддержке Командования подготовки и военного образования, успешно завершились, сообщает пресс-служба Минобороны страны. Учения проводились в течение недели. В "Басиани 2023" приняли участие структурные подразделения Сил обороны и МВД Грузии. В ведомстве отметили, что тренинг направлен на отработку компонентов, необходимых во время боевых действий и оборонительных операций. Командующий силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили получил подробную информацию о назначении, задачах и структуре войск. Почему Грузия не участвует в учениях НАТО: ответ минобороны >>Батальон 5-й артиллерийской бригады обеспечивал огневую поддержку части первой стрелковой бригады в оперативном полевом компоненте. Командно-штабные учения направлены на углубление сотрудничества между подразделениями Сил обороны Грузии и Министерства внутренних дел, совместное планирование операций, скоординированные действия во время оборонительных операций и интеграцию системы управления и контроля в процесс управления операциями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, министерство обороны грузии, силы обороны грузии, военные учения
грузия, новости, политика, министерство обороны грузии, силы обороны грузии, военные учения
В Грузии завершились командно-штабные учения "Басиани 2023"
Тренинг был направлен на отработку компонентов, необходимых во время боевых действий и оборонительных операций, заявили в Минобороны
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Учения "Басиани 2023", организованные Восточным командованием Сил обороны Грузии при поддержке Командования подготовки и военного образования, успешно завершились, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Учения проводились в течение недели. В "Басиани 2023" приняли участие структурные подразделения Сил обороны и МВД Грузии.
В ведомстве отметили, что тренинг направлен на отработку компонентов, необходимых во время боевых действий и оборонительных операций. Командующий силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили получил подробную информацию о назначении, задачах и структуре войск.
Батальон 5-й артиллерийской бригады обеспечивал огневую поддержку части первой стрелковой бригады в оперативном полевом компоненте.
Командно-штабные учения направлены на углубление сотрудничества между подразделениями Сил обороны Грузии и Министерства внутренних дел, совместное планирование операций, скоординированные действия во время оборонительных операций и интеграцию системы управления и контроля в процесс управления операциями.