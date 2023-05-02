https://sputnik-georgia.ru/20230502/pochemu-gruziya-ne-uchastvuet-v-ucheniyakh-nato-otvet-minoborony-277286281.html

Почему Грузия не участвует в учениях НАТО: ответ минобороны

Почему Грузия не участвует в учениях НАТО: ответ минобороны

Министр отметил, что учения были связаны с тратами, от которых Грузия отказалась 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T22:37+0400

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силы обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Министерство обороны не участвует в запланированных учениях европейского командования США "Defender 2023" по рекомендации партнеров, говорится в заявлении ведомства в ответ на обвинения оппозиционных СМИ. Оппозиционные телеканалы подняли эту тему после старта учений 2023 года. По их мнению, Грузия потеряла свою значимость для НАТО на фоне конфликта в Украине и политики правительства. Министерство обороны отмечает, что решение не участвовать в этих учениях было принято по рекомендации стратегических партнеров Грузии и было принято решение направить усилия Сил обороны Грузии на те задачи, которые будут служить целям и задачам Сил обороны Грузии. При этом отмечается, что Грузия будет в этом году принимать участие в 10 учениях НАТО и Европы. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе также назвал предположения оппозиционных СМИ спекуляцией. Турция отменила ряд военных учений НАТО в Черном море >>"У спекуляций на эту тему нет перспективы", – отметил он. В то же время министр отметил, что учения были связаны с тратами, от которых Грузия отказалась. Учения начнутся 7 мая и завершатся 23 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, джуаншер бурчуладзе, нато, военные учения, министерство обороны грузии, силы обороны грузии