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Важно каждое очко: тренер сборной Грузии по футболу об отборе на Евро-2024
Важно каждое очко: тренер сборной Грузии по футболу об отборе на Евро-2024
У нас молодая команда, и многим из них еще предстоит научиться стабильно играть на высоком уровне, заявил главный тренер 18.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-18T22:36+0400
2023-06-18T22:36+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Сборной Грузии по футболу на отборочном этапе чемпионата Европы важен каждый балл, заявил тренер сборной Грузии по футболу Вили Саньоль после победы сборной Грузии над командой Кипра в Ларнаке. Сборная Грузии по футболу провела второй матч отборочного этапа Евро-2024 против сборной Кипра в Ларнаке и в напряженной борьбе одержала победу со счетом 2:1. Голы в составе грузинской команды забили Георгий Микаутадзе и Зурико Давиташвили. По его словам, игроки, вышедшие на замену в матче с Кипром, хорошо вписались в игру. "Хорошо, что игроки, вышедшие на поле, хорошо включились в игру, что отразилось на результате, а также показали, что в команде царит здоровая атмосфера, что не менее отрадно", - сказал наставник. Сборная Грузии в гостях обыграли сборную Кипра в отборе к Евро-2024 >>Кроме того, Вили Саньоль поздравил сборную Шотландии с победой над командой Норвегии, подчеркнув, что мало кто может добиться такой победы. После двух туров с четырьмя очками сборная Грузии находится на втором месте в группе и опережает Испанию. Следующая встреча команды Вили Саньоля состоится 20 июня в Глазго против лидера группы Шотландии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, кипр, шотландия, футбол, сборная грузии по футболу
Важно каждое очко: тренер сборной Грузии по футболу об отборе на Евро-2024
У нас молодая команда, и многим из них еще предстоит научиться стабильно играть на высоком уровне, заявил главный тренер
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Сборной Грузии по футболу на отборочном этапе чемпионата Европы важен каждый балл, заявил тренер сборной Грузии по футболу Вили Саньоль после победы сборной Грузии над командой Кипра в Ларнаке.
Сборная Грузии по футболу провела второй матч отборочного этапа Евро-2024 против сборной Кипра в Ларнаке и в напряженной борьбе одержала победу со счетом 2:1. Голы в составе грузинской команды забили Георгий Микаутадзе и Зурико Давиташвили.
"У нас молодая команда, и многим из них еще предстоит научиться стабильно играть на высоком уровне. Радовались победе, но не качеству игры. Мы проанализируем игру и увидим положительные и отрицательные моменты. Это отборочный этап, где важен каждый балл", - заявил Саньоль.
По его словам, игроки, вышедшие на замену в матче с Кипром, хорошо вписались в игру.
"Хорошо, что игроки, вышедшие на поле, хорошо включились в игру, что отразилось на результате, а также показали, что в команде царит здоровая атмосфера, что не менее отрадно", - сказал наставник.
Кроме того, Вили Саньоль поздравил сборную Шотландии с победой над командой Норвегии, подчеркнув, что мало кто может добиться такой победы.
После двух туров с четырьмя очками сборная Грузии находится на втором месте в группе и опережает Испанию. Следующая встреча команды Вили Саньоля состоится 20 июня в Глазго против лидера группы Шотландии.