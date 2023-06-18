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За нападение на оппозиционного политика задержан житель Гори
За нападение на оппозиционного политика задержан житель Гори
Омбудсмен осудил факты агрессии и порекомендовал провести эффективное расследование дела 18.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-18T19:17+0400
2023-06-18T19:17+0400
2023-06-18T20:18+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Житель Гори задержан за нападение на лидера оппозиционной партии "Гирчи -больше свободы" Зураба Джапаридзе, сообщила в пресс-службе МВД Грузии. В субботу партия "Гирчи - больше свободы" распространила информацию о том, что Зураб Джапаридзе подвергся физическому насилию в Гори. По их данным, на Джапаридзе напал неизвестный мужчина, который ударил его в глаз. По информации МВД, расследование инцидента начато по статье "Насилие". Расследование нападения на оппозиционного лидера и лагерь НПО начато – МВД Грузии >>Позже житель Гори Сосо Майсурадзе написал в социальной сети, что именно он напал на Джапаридзе. По его словам, он ударил Зуру Джапаридзе за то, что он совращает детей, оскорбляет патриарха и церковь, а также демонстрирует врагу свои голые ягодицы. Он также заметил, что не собирается прятаться. В тот же день представители консервативного движения "Грузия прежде всего" забросали камнями, краской и яйцами собравшихся в лагере, устроенном НПО "Институт индивидуальной свободы" и партией "Гирчи – больше свободы". Расследование ведется по статье "Повреждение чужой вещи". Ранее заявление по поводу инцидентов распространил аппарат Народного защитника Грузии. Омбудсмен Леван Иоселиани осудил факты агрессии и порекомендовал провести эффективное расследование дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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За нападение на оппозиционного политика задержан житель Гори
19:17 18.06.2023 (обновлено: 20:18 18.06.2023)
Омбудсмен осудил факты агрессии и порекомендовал провести эффективное расследование дела
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Житель Гори задержан за нападение на лидера оппозиционной партии "Гирчи -больше свободы" Зураба Джапаридзе, сообщила в пресс-службе МВД Грузии.
В субботу партия "Гирчи - больше свободы" распространила информацию о том, что Зураб Джапаридзе подвергся физическому насилию в Гори. По их данным, на Джапаридзе напал неизвестный мужчина, который ударил его в глаз.
По информации МВД, расследование инцидента начато по статье "Насилие".
Позже житель Гори Сосо Майсурадзе написал в социальной сети, что именно он напал на Джапаридзе. По его словам, он ударил Зуру Джапаридзе за то, что он совращает детей, оскорбляет патриарха и церковь, а также демонстрирует врагу свои голые ягодицы. Он также заметил, что не собирается прятаться.
В тот же день представители консервативного движения "Грузия прежде всего" забросали камнями, краской и яйцами собравшихся в лагере, устроенном НПО "Институт индивидуальной свободы" и партией "Гирчи – больше свободы". Расследование ведется по статье "Повреждение чужой вещи".
Ранее заявление по поводу инцидентов распространил аппарат Народного защитника Грузии. Омбудсмен Леван Иоселиани осудил факты агрессии и порекомендовал провести эффективное расследование дела.