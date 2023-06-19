https://sputnik-georgia.ru/20230619/chto-proizoshlo-v-tbilisskoy-klinike---spetssluzhba-rassleduet-intsident-278720822.html

Что произошло в тбилисской клинике – спецслужба расследует инцидент

Что произошло в тбилисской клинике – спецслужба расследует инцидент

Сотрудник Специальной следственной службы также провел телефонный разговор с Лукой Швелидзе и предложил ему явиться в следственный орган 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T20:41+0400

2023-06-19T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Специальная следственная служба приступила к расследованию инцидента о возможной угрозе со стороны нетрезвого сотрудника полиции в отношении студента, сообщает пресс-служба ведомства. Один из студентов ТГУ Лука Швелидзе, который собирался протестовать против лекции председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, в результате стычки в здании университета 17 июня скатился с лестницы. Позже он попал в клинику Хечинашвили, где, по его словам, к нему подошел, угрожая оружием, сотрудник полиции. Следователь Службы сразу после получения сообщения об инциденте связался с матерью студента и попросил Швелидзе явиться в Следственное управление для беседы по поводу происшествия. Рубли, комплексы и двойные стандарты Хоштария – реакция на инцидент в парламенте Грузии >>В тот же день сотрудник Специальной следственной службы также провел телефонный разговор с Лукой Швелидзе и предложил ему явиться в следственный орган в выбранное им время для беседы. Швелидзе пообещал явиться 20 июня. Специальная следственная служба продолжает изучение указанного факта. По информации телеканала "Формула", МВД Грузии расследует инцидент в клинике Хечинашвили по статье "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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