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Денежная помощь для детей из нуждающихся семей в Грузии увеличится с июня
Денежная помощь для детей из нуждающихся семей в Грузии увеличится с июня
Денежную помощь в размере 200 лари будут получать 233 тысячи соцнезащищенных детей до 16 лет 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T17:38+0400
2023-06-19T17:38+0400
2023-06-19T17:53+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Денежная помощь для социально незащищенных детей с 1 июля этого года увеличится с 150 лари (около 55 долларов) до 200 лари (около 75 долларов), заявил на брифинге глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили. Для этого бюджет программы вырастет на 70 миллионов лари (около 27 миллионов долларов) и составит около 0,5 миллиарда лари (около 192 миллионов долларов).Три агентства в Грузии объединились, чтобы помочь соцнезащищенным >>Денежную помощь в размере 200 лари будут получать около 233 тысяч детей в возрасте до 16 лет, у которых есть статус социально незащищенного лица.Всего на 1 апреля в Грузии было зарегистрировано 652,1 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,5% всего населения страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, дети, социальная сфера в грузии
грузия, новости, общество, дети, социальная сфера в грузии
Денежная помощь для детей из нуждающихся семей в Грузии увеличится с июня
17:38 19.06.2023 (обновлено: 17:53 19.06.2023)
Денежную помощь в размере 200 лари будут получать 233 тысячи соцнезащищенных детей до 16 лет
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Денежная помощь для социально незащищенных детей с 1 июля этого года увеличится с 150 лари (около 55 долларов) до 200 лари (около 75 долларов), заявил на брифинге глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили.
Для этого бюджет программы вырастет на 70 миллионов лари (около 27 миллионов долларов) и составит около 0,5 миллиарда лари (около 192 миллионов долларов).
Денежную помощь в размере 200 лари будут получать около 233 тысяч детей в возрасте до 16 лет, у которых есть статус социально незащищенного лица.
Всего на 1 апреля в Грузии было зарегистрировано 652,1 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,5% всего населения страны.