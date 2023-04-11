https://sputnik-georgia.ru/20230411/tri-agentstva-v-gruzii-obedinilis-chtoby-pomoch-sotsnezaschischennym-276641203.html

Три агентства в Грузии объединились, чтобы помочь соцнезащищенным

Три агентства в Грузии объединились, чтобы помочь соцнезащищенным

В рамках сотрудничества агентства договорились распространять информацию о программе микрогрантов 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T21:51+0400

2023-04-11T21:51+0400

2023-04-11T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Три грузинские агентства будут совместно содействовать расширению экономических возможностей социально незащищенных лиц, ищущих работу, говорится в сообщении агентства "Производи в Грузии". Данное решение было принято в рамках трехстороннего меморандума о взаимном сотрудничестве, который подписан между агентством "Производи в Грузии", Государственным агентством содействия занятости и Агентством социальных услуг. В рамках сотрудничества агентства договорились распространять информацию о программе микрогрантов 2023 года агентства "Производи в Грузии" с помощью сервисных центров в столице и регионах. Бизнес-ассоциация Грузии обсудила перспективы занятости соцнезащищенных граждан >>Кроме того, региональные представители агентств соцобслуживания и содействия занятости активно информируются о деталях программы микрогантов, поэтому они могут провести первичную консультацию для заинтересованных лиц. Агентства, подписавшие меморандум, будут активно участвовать в организуемых ими тематических мероприятиях и будут способствовать обмену информацией. Меморандум подписали заместитель директора Государственного агентства содействия занятости Зураб Ментешашвили, заместитель директора "Производи в Грузии" Ираклий Габриадзе и заместитель директора Агентства социальных услуг Георгий Чантурия. Работа для соцнезащищенных: в Грузии усиливают контроль над программой >>Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программы Агентства направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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