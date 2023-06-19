https://sputnik-georgia.ru/20230619/konsultatsii-po-delimitatsii-granitsy-gruzii-i-azerbaydzhana-prokhodyat-v-tbilisi-278719513.html
Консультации по делимитации границы Грузии и Азербайджана проходят в Тбилиси
Консультации по делимитации границы Грузии и Азербайджана проходят в Тбилиси
У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой все еще не делимитирована 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T19:31+0400
2023-06-19T19:31+0400
2023-06-19T20:14+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Политические консультации по вопросу азербайджано-грузинской границы проходят в Тбилиси в понедельник, сообщил Sputnik Азербайджан в телеграмм-канале.Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи.Для проведения консультаций в Тбилиси прибыл замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой все еще не делимитирована. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году.Глава МИД Грузии рассказал, когда решится вопрос монастыря Давид-Гареджи >>В течение 15 лет ее деятельности было осуществлено почти 70 процентов работы по уточнению границы, но с 2007 года в процессе проведения делимитации возникли препятствия. Официальный Тбилиси считает спорными территории комплекса Давид-Гареджи и села Эрисимеди.Если для Грузии монастырь Давид-Гареджи – уникальный комплекс грузинских пещерных монастырей, то в Азербайджане его считают "каменной памятью Азербайджана". По утверждениям азербайджанских историков, комплекс относится к истории Кавказской Албании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, азербайджан, давид-гареджи, грузино-азербайджанские отношения
грузия, политика, новости, азербайджан, давид-гареджи, грузино-азербайджанские отношения
Консультации по делимитации границы Грузии и Азербайджана проходят в Тбилиси
19:31 19.06.2023 (обновлено: 20:14 19.06.2023)
У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой все еще не делимитирована
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Политические консультации по вопросу азербайджано-грузинской границы проходят в Тбилиси в понедельник, сообщил Sputnik Азербайджан в телеграмм-канале.
Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи.
Для проведения консультаций в Тбилиси прибыл замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.
У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой все еще не делимитирована. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году.
В течение 15 лет ее деятельности было осуществлено почти 70 процентов работы по уточнению границы, но с 2007 года в процессе проведения делимитации возникли препятствия. Официальный Тбилиси считает спорными территории комплекса Давид-Гареджи и села Эрисимеди.
Если для Грузии монастырь Давид-Гареджи – уникальный комплекс грузинских пещерных монастырей, то в Азербайджане его считают "каменной памятью Азербайджана". По утверждениям азербайджанских историков, комплекс относится к истории Кавказской Албании.