https://sputnik-georgia.ru/20230619/konsultatsii-po-delimitatsii-granitsy-gruzii-i-azerbaydzhana-prokhodyat-v-tbilisi-278719513.html

Консультации по делимитации границы Грузии и Азербайджана проходят в Тбилиси

Консультации по делимитации границы Грузии и Азербайджана проходят в Тбилиси

У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой все еще не делимитирована 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T19:31+0400

2023-06-19T19:31+0400

2023-06-19T20:14+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Политические консультации по вопросу азербайджано-грузинской границы проходят в Тбилиси в понедельник, сообщил Sputnik Азербайджан в телеграмм-канале.Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи.Для проведения консультаций в Тбилиси прибыл замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой все еще не делимитирована. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году.Глава МИД Грузии рассказал, когда решится вопрос монастыря Давид-Гареджи >>В течение 15 лет ее деятельности было осуществлено почти 70 процентов работы по уточнению границы, но с 2007 года в процессе проведения делимитации возникли препятствия. Официальный Тбилиси считает спорными территории комплекса Давид-Гареджи и села Эрисимеди.Если для Грузии монастырь Давид-Гареджи – уникальный комплекс грузинских пещерных монастырей, то в Азербайджане его считают "каменной памятью Азербайджана". По утверждениям азербайджанских историков, комплекс относится к истории Кавказской Албании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, азербайджан, давид-гареджи, грузино-азербайджанские отношения